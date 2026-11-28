استاندار تهران به همراه رئیس‌کل دادگستری استان تهران از سه طرح عمرانی و زیرساختی دادگستری استان شامل مجتمع قضایی شهید مطهری در یافت‌آباد، مجتمع قضایی خانواده در چیتگر و ۱۶۸ واحد منازل سازمانی بازدید کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در جریان این بازدید، آخرین وضعیت اجرای طرح ها، مسائل و مشکلات موجود و موانع پیش‌روی تکمیل آنها مورد بررسی قرار گرفت و استاندار تهران نیز با اطلاع از نیاز‌ها و مسائل هر یک از طرح‌ها، بر پیگیری مشکلات و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مدیریتی و اجرایی استان برای رفع موانع و تسریع در روند تکمیل و بهره‌برداری از آنها تأکید کرد.

طرح احداث مجتمع قضایی شهید مطهری در منطقه یافت‌آباد با هدف توسعه زیرساخت‌های ارائه خدمات قضایی، افزایش ظرفیت خدمت‌رسانی به شهروندان و ارتقای سطح کیفی فضا‌های اداری و قضایی در حال اجراست. تکمیل این مجموعه می‌تواند با فراهم کردن فضای مناسب‌تر برای فعالیت قضات و کارکنان و پذیرش مراجعان، در بهبود شرایط ارائه خدمات قضایی مؤثر باشد.

طرح احداث مجتمع قضایی خانواده در چیتگر نیز از دیگر طرح‌های مورد بازدید بود. با توجه به اهمیت و حساسیت موضوعات مرتبط با خانواده و ضرورت فراهم بودن بستر مناسب برای رسیدگی تخصصی به دعاوی و اختلافات خانوادگی، توسعه زیرساخت‌های قضایی این حوزه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. تکمیل این مجتمع در راستای ارتقای شرایط رسیدگی به پرونده‌های خانوادگی و بهبود کیفیت خدمات ارائه‌شده به مراجعان این حوزه دنبال می‌شود.

طرح احداث ۱۶۸ واحد منازل سازمانی دادگستری استان تهران با هدف کمک به تأمین مسکن کارکنان و توجه به نیاز‌های رفاهی و معیشتی نیروی انسانی مجموعه قضایی در دست اجراست و تکمیل آن می‌تواند گامی مؤثر در پاسخگویی به بخشی از نیاز‌های مسکن کارکنان و حمایت از آنان باشد.

در این بازدید، ضرورت هماهنگی و همکاری مؤثر میان مجموعه مدیریت اجرایی استان و دستگاه قضایی برای پیگیری مسائل و مشکلات طرح ها مورد تأکید قرار گرفت؛ چراکه پیشبرد طرح‌های زیرساختی و رفع موانع اجرایی آنها نیازمند تعامل سازنده، همدلی و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های مشترک دستگاه‌های مسئول است.