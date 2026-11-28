نائب‌رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به ظرفیت‌های گسترده نفتی، کشاورزی، صنعتی و گردشگری خوزستان، این استان را برخوردار از توان اقتصادی کم‌نظیری برای نقش‌آفرینی در اقتصاد ملی دانست و بر ضرورت شفاف‌سازی منابع حاصل از فروش حامل‌های انرژی و نحوه هزینه‌کرد درآمد‌های هدفمندی یارانه‌ها تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حمیدرضا حاجی‌بابایی در شورای اداری شهرستان دزفول با اشاره به ظرفیت‌های توسعه‌ای خوزستان اظهار کرد: کارهای بزرگی در استان انجام شده، اما همچنان ظرفیت‌ها و فرصت‌های قابل توجهی برای پیشرفت وجود دارد. به اعتقاد من، هیچ نقطه‌ای در کشور به اندازه خوزستان ظرفیت گردشگری ندارد. این استان با برخورداری از آب، فضای سبز، دریا و جاذبه‌های طبیعی، ظرفیت بسیار بالایی دارد که باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

وی با تأکید بر جایگاه اقتصادی خوزستان افزود: خوزستان به‌تنهایی می‌تواند اقتصاد ایران را اداره کند، ما روزانه دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت تولید می‌کنیم و در شرایط عادی نیز همین میزان در پالایشگاه‌های داخلی فرآورش می‌شود. با در نظر گرفتن قیمت هر بشکه نفت بین ۸۰ تا ۱۰۰ دلار، با ارزش اقتصادی قابل توجهی روبه‌رو هستیم.

نائب‌رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه به ضرورت شفافیت در گردش منابع مالی کشور اشاره کرد و گفت: از ابتدای انقلاب تاکنون تهاترهایی انجام شده که باید ابعاد و نحوه اجرای آن‌ها روشن شود.

حاجی‌بابایی با اشاره به بررسی‌های دیوان محاسبات در زمینه منابع هدفمندی یارانه‌ها بیان کرد: در زمان تدوین برنامه ششم، محاسبات را به‌صورت دقیق انجام دادم و از دیوان محاسبات خواستم به این موضوع ورود کند. بررسی‌ها نشان داد مبالغ قابل توجهی از محل فروش بنزین و گازوئیل به دست می‌آید که باید محل هزینه‌کرد این منابع به‌صورت شفاف مشخص باشد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های متنوع خوزستان در بخش‌های مختلف اقتصادی ادامه داد: این استان در حوزه کشاورزی و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های سدها، توانمندی‌های گسترده‌ای دارد و در بخش‌های نیروگاهی، صنعتی و گردشگری نیز از ظرفیت‌های قابل توجهی برخوردار است. همچنین شوشتر و دزفول از نظر پیشینه فرهنگی و تاریخی جایگاه ممتازی در کشور دارند.

نائب‌رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به حمایت مجلس از روند توسعه خوزستان گفت: هر آنچه در کمیسیون بودجه و کمیسیون تلفیق و در چارچوب اختیارات و توان مجلس امکان‌پذیر باشد، برای کمک به این استان انجام خواهیم داد. همچنین از فعالان فرهنگی و اجتماعی حمایت می‌کنیم.

حاجی‌بابایی در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از تلاش‌های استاندار خوزستان و مسئولان شهرستان دزفول اظهار کرد: در روزهای گذشته شاهد صبر، پیگیری و تلاش مستمر استاندار بودم و از رویکرد و عملکرد ایشان قدردانی می‌کنم.

وی در پایان با اشاره به جایگاه تاریخی خوزستان در دوران دفاع مقدس و نقش مردم این استان در دفاع از کشور گفت: خوزستان سرزمین مردانی است که در دوران دفاع مقدس افتخار آفریدند و ما مدیون ایثارگری‌های آنان هستیم. امیدواریم خداوند توفیق خدمتگزاری به مردم را به ما عطا کند و از مسیر شهدا و رهبری جدا نشویم.