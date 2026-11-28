پخش زنده
امروز: -
لیگ برتر فوتبال کشور امروز شنبه با انجام سه بازی پیگیری میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته چهاردهم لیگ برتر فوتبال امروز شنبه ۷ آذر با انجام سه بازی پیگیری میشود.
برنامه بازیهای امروز لیگ برتر فوتبال به شرح زیر است:
* تراکتور - ذوبآهن؛ ساعت: ۱۵:۱۵
* استقلال - صنعت نفت آبادان؛ ساعت: ۱۷:۱۵
* سپاهان - نساجی؛ ساعت: ۱۷:۳۰
نتایج دیدارهای هفته چهاردهم لیگ برتر به شرح زیر است:
* چادرملو ۲ - مس شهربابک ۲
* پیکان صفر - فولاد صفر
* شمسآذر صفر - خیبر یک
* آلومینیوم یک - پرسپولیس یک
* استقلال خوزستان یک - ملوان صفر