به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته چهاردهم لیگ برتر فوتبال امروز شنبه ۷ آذر با انجام سه بازی پیگیری می‌شود.

برنامه بازی‌های امروز لیگ برتر فوتبال به شرح زیر است:

* تراکتور - ذوب‌آهن؛ ساعت: ۱۵:۱۵

* استقلال - صنعت نفت آبادان؛ ساعت: ۱۷:۱۵

* سپاهان - نساجی؛ ساعت: ۱۷:۳۰

نتایج دیدار‌های هفته چهاردهم لیگ برتر به شرح زیر است:

* چادرملو ۲ - مس شهربابک ۲

* پیکان صفر - فولاد صفر

* شمس‌آذر صفر - خیبر یک

* آلومینیوم یک - پرسپولیس یک

* استقلال خوزستان یک - ملوان صفر