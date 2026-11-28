به گزارش خبرگزاری صداوسیما، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در پیامی به مناسبت فرارسیدن ‌روز نیروی دریایی اظهار داشت: هفتم آذر، روز نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران، یادآور حماسه‌آفرینی، ایثار و رشادت دریادلان غیور این نیرو در دفاع از استقلال، امنیت و منافع ملی ایران اسلامی است؛ روزی که نام و خاطره شهدای والامقام نیروی دریایی ارتش در هشت سال دفاع مقدس و سال‌ها پاسداری از سرزمین و مرزهای آبی کشور، در حافظه تاریخی ملت ایران با عزت، فداکاری و دفاع از میهن پیوند خورده است. شهادت مظلومانه جان‌فدایان وطن در ناو دنا به دست خبیث‌ترین شیاطین جهان، بار دیگر این پیوند عمیق و عاطفی را در دل ملت ایران زنده و مستحکم‌تر ساخت.

این پیام می‌افزاید: نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، در طول حیات پرافتخار خود، با حضور مؤثر در عرصه‌های دفاعی و دریایی کشور، نقشی تعیین‌کننده در حراست از آب‌های سرزمینی، صیانت از امنیت و منافع ملی ایفا کرده است. امروز نیز با توجه به اهمیت راهبردی دریاها و شرایط حساس منطقه، آمادگی رزمی و عملیاتی این نیرو و هم‌افزایی آن با نیروی دریایی سپاه، از مؤلفه‌های مهم اقتدار دفاعی و بازدارندگی کشور به شمار می‌رود؛ آمادگی و اقتداری که به فضل الهی، با اخلاص فرماندهان شجاع و تدابیر ستاد کل نیروهای مسلح و قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا(ص)، با جدیت و قدرت در حال تقویت است.

وزیر دفاع در این پیام تاکید می‌کند: تجربه سال‌های دفاع مقدس و درگیری‌های مداوم و اخیر دشمنان، به‌روشنی نشان می‌دهد که دریا و توانمندی‌های دریایی، یکی از عرصه‌های مهم و تعیین‌کننده در امنیت و دفاع ملی است. این واقعیت، ضرورت برخورداری کشور از نیروی دریایی پیشرفته، مقتدر و مجهز به فناوری‌های نوین دفاع دریایی را بیش از پیش آشکار می‌سازد؛ نیرویی که بتواند با بهره‌گیری از دانش روز، تجهیزات کارآمد و توان عملیاتی بالا، از منافع و امنیت ملی در پهنه‌های دریایی صیانت کند.

اخلاقی با تاکید بر اینکه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، تقویت توان دفاعی و پشتیبانی پایدار از نیروهای مسلح را از مأموریت‌های راهبردی خود می‌داند و در این مسیر، با اتکا به ظرفیت‌های علمی، صنعتی و فناورانه کشور، حمایت از ارتقای توانمندی‌های دریایی، توسعه فناوری‌های بومی و نوین، تأمین نیازمندی‌ها و تقویت زیرساخت‌های تولید و پشتیبانی دفاعی را با جدیت دنبال می‌کند، اظهار داشت: بی‌تردید، تحقق این هدف راهبردی، نیازمند هم‌افزایی و همکاری همه بخش‌های علمی، صنعتی و دفاعی کشور و تلاش مشترک برای تجهیز نیروی دریایی به فناوری‌های جدید و سامانه‌های پیشرفته دفاع دریایی است.

وزیر دفاع با بیان اینکه همکارانم در وزارت دفاع، با انگیزه‌ای والا و اراده‌ای راسخ، در مسیر پشتیبانی از نیروهای دریایی و ارتقای توانمندی‌های دفاعی کشور گام برمی‌دارند؛ خاطرنشان کرد: چراکه پیوند میان دانش بومی، توان صنعتی، فناوری‌های نوین و آمادگی عملیاتی، نقش مهمی در پیشرفت نیروی دریایی و تثبیت امنیت و اقتدار دریایی جمهوری اسلامی ایران دارد.

وی در این پیام می‌افزاید: خلیج فارس‌، دریای عمان، دریای خزر و تنگه هرمز، به‌عنوان بخش مهمی از جغرافیای راهبردی ایران، همواره در کانون توجه و تقابل‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای قرار داشته‌اند. نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با هوشیاری، آمادگی و اتکا به اراده ملی، در برابر تهدیدات و زیاده‌خواهی‌های دشمنان ایستادگی کرده و اجازه نخواهند داد امنیت، منافع و تمامیت ارضی کشور مورد تعرض قرار گیرد و همان‌گونه که در فرامین رهبر و قائد مجاهد شهید انقلاب اسلامی و همچنین تدابیر فرمانده معظم کل قوا(مدظله‌العالی) تأکید شده است، آمادگی رزمی هوشمندانه و بازدارندگی مؤثر، ضرورتی مستمر برای نیروهای مسلح است. وزارت دفاع نیز با تمام ظرفیت در مسیر تحقق اوامر مطاع فرمانده معظم کل قوا، پشتیبانی از این آمادگی و تقویت توانمندی‌های دفاعی کشور گام برمی‌دارد.

وزیر دفاع در پایان ‌ضمن گرامیداشت یاد و نام شهدای والامقام نیروی دریایی ارتش، به‌ویژه شهدای ناو دنا، فرارسیدن هفتم آذر، روز نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران را به فرمانده محترم کل ارتش جمهوری اسلامی ایران، فرمانده محترم نیروی دریایی ارتش وسایرفرماندهان، کارکنان و خانواده‌های معظم آنان تبریک گفت و‌ از مجاهدت‌های دریادلان این نیرو در پاسداری از امنیت، استقلال و اقتدار دریایی ایران اسلامی قدردانی کرد.