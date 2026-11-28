بانوان بوکسور قم با کسب یک مدال طلا و یک مدال نقره در رقابت‌های قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی بزرگسالان، به کار خود پایان دادند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در مسابقات بوکس قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی بانوان، کوثر احمدی در وزن ۵۱ کیلوگرم با غلبه بر حریفان خود به مدال طلا دست یافت و ریحانه سلمان‌پور در وزن ۵۷ کیلوگرم با کسب مدال نقره، عنوان نایب‌قهرمانی را از آن خود کرد.

در بخش داوری این رقابت‌ها نیز زهرا کاظمی و ریحانه موسوی از استان قم حضور داشتند و سمیه داودی هدایت تیم اعزامی استان را بر عهده داشت.

مسابقات بوکس قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی بانوان در سالن بوکس حاج احمد ناطق نوری تهران برگزار شد.