دومین دوره مسابقات شطرنج کاپ سبلان با حضور ۱۹۱ شطرنج‌باز از هفت استان کشور و با شرکت قهرمانان کشوری و مقام‌آوران بین‌المللی، ششم آذر به میزبانی مشگین‌شهر برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل دومین دوره مسابقات شطرنج کاپ سبلان در تاریخ ششم آذر با میزبانی شهرستان مشگین‌شهر برگزار شد.

این رقابت‌ها با حضور ۱۹۱ شطرنج‌باز از هفت استان کشور از جمله تهران، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل و.. با شرکت قهرمانان کشوری و مقام‌آوران بین‌المللی برگزار شد و به یکی از مهم‌ترین رویداد‌های شطرنج منطقه تبدیل شد.

بر اساس این گزارش، تنوع سنی شرکت‌کنندگان از نکات قابل توجه این دوره بود؛ مسن‌ترین شرکت‌کننده ۷۰ ساله و خردسال‌ترین شطرنج‌باز ۶ ساله بود که نشان‌دهنده فراگیری این ورزش در همه گروه‌های سنی است.

استقبال گسترده شطرنج‌دوستان به حدی بود که علاوه بر سالن اصلی، از سالن الحاقی دوم نیز برای میزبانی شرکت‌کنندگان استفاده شد. این حضور پرشور، جایگاه مشگین‌شهر را به عنوان یکی از قطب‌های شطرنج کشور بیش از پیش تثبیت کرد.