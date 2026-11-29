به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرمانده ناحیه مقاومت بسیج بویین میاندشت گفت: یکی از مهمترین فعالیت‌های بسیج سازندگی در زمینه تولید، اشتغال وکمک به رفع ناترازی است که بسیج سازندگی در این شهرستان موفق شده در مدت چهار سال ۵۰ نیروگاه خورشیدی ۵ کیلوواتی راه اندازی کند.

سرهنگ محسن اصلانی افزود: بسیج سازندگی به طور متوسط برای هرنیروگاه خورشیدی ۲ میلیاردریال تسهیلات با نرخ سود ۴ درصد و بازگشت ۶۰ ماهه به متقاضیان پرداخت می‌کند.

مدیر امور برق بویین میاندشت نیز با اشاره به اینکه این شهرستان در زمینه راه اندازی نیروگاه‌های خورشیدی جزو شهرستان‌های پیشتاز است گفت: در حال حاضر در شهرستان ۲۴۰ نیروگاه خورشیدی خانگی با ظرفیت ۱۳۰۰ کیلو وات ساعت نصب شده است.

مجتبی یادگاری افزود: این تعداد نیروگاه خورشیدی روزانه بیش از ۸ هزار کیلووات ساعت برق تولید می‌کنندکه این میزان می‌تواند برق ۸۰۰ خانوار را تامین کند.

مدیر امور برق بویین میاندشت گفت: قرار داد تضمینی خرید برق با متقاضیان ۲۰ ساله است و وزارت نیرو برای هرکیلووات ساعت برق تولیدی ۷ هزارو ۲۰۰ تومان پرداخت می‌کند.