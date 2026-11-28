مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای یزد از اجرای طرح جدید انتقال آب با ظرفیت ۶۵۰ لیتر بر ثانیه و اعتبار پیش‌بینی‌شده ۲ هزار میلیارد تومان خبر داد؛ طرحی که قرار است طی دو سال آینده، زیرساخت تأمین آب شرب و بهداشت شهرستان‌های تفت و مهریز و پردیس‌های نهضت ملی مسکن یزد را تقویت کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، جواد محجوبی، با اشاره به محدودیت ظرفیت سامانه فعلی انتقال آب به شهرستان‌های تفت و مهریز گفت: بخش عمده آب مصرفی این دو شهرستان از منابع محلی و چاه‌های شرب تأمین می‌شود و بخشی از نیاز آبی آنها نیز طی حدود ۲۰ سال گذشته از طریق سامانه انتقال آب از سمت یزد تأمین شده است.

وی افزود: با توجه به محدودیت ظرفیت سامانه موجود و اجرای طرح نهضت ملی مسکن در پردیس‌های زندگی یک، دو و سه یزد، توسعه زیرساخت‌های تأمین آب ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

محجوبی با اشاره به پیش‌بینی استقرار حدود ۲۰ هزار واحد مسکونی و جمعیتی بیش از ۸۰ هزار نفر در این پردیس‌ها اظهار کرد: برای تأمین نیاز آب شرب و بهداشت این مناطق و همچنین شهرستان‌های تفت و مهریز، سامانه جدید انتقال آب طراحی شده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای یزد درباره مشخصات این طرح گفت: اجرای طرح شامل احداث یک ایستگاه پمپاژ با ظرفیت حدود ۶۵۰ لیتر بر ثانیه، بیش از ۲۰ کیلومتر خط انتقال و مخازنی با مجموع ظرفیت ۴۰ هزار مترمکعب است.

وی اعتبار اولیه اجرای این طرح را حدود یک‌هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: با توجه به مدت اجرای طرح و هزینه‌های پیش‌بینی‌شده، اعتبار موردنیاز برای تکمیل آن احتمالاً به حدود ۲ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

محجوبی با اشاره به تقسیم طرح به سه بخش اجرایی اظهار کرد: پیمانکاران هر سه بخش انتخاب شده‌اند و عملیات اجرایی دو بخش آغاز شده است. همچنین پیمانکار بخش اصلی طرح، شامل احداث ایستگاه پمپاژ و خط انتقال ۱۰ کیلومتری، روز شنبه ۳۰ آبان انتخاب شد.

وی، مدت زمان اجرای این طرح را حدود دو سال اعلام کرد و گفت: با تکمیل طرح، زیرساخت لازم برای تأمین آب شرب و بهداشت شهرستان‌های تفت و مهریز و پردیس‌های زندگی یک، دو و سه طرح نهضت ملی مسکن یزد با چشم‌انداز سال ۱۴۳۰ فراهم خواهد شد.