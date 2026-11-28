تماشاخانه سیار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با هدف گسترش عدالت فرهنگی، سفر خود را در استان فارس آغاز کرده و تاکنون ۴۴ برنامه در نقاط مختلف استان اجرا کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، تماشاخانه سیار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با هدف گسترش عدالت فرهنگی، سفر خود را در استان فارس آغاز کرده و تاکنون ۴۴ برنامه در نقاط مختلف استان اجرا کرده است. این مجموعه که سفر خود را از شهر ایزدخواست شهرستان آباده شروع کرد، با هدف برقراری فرصت‌های برابر فرهنگی، به مناطق کمتر برخوردار استان می‌رود.

معاون فرهنگی اداره‌کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان فارس، با اعلام این خبر گفت: گروه نمایشی تماشاخانه شامل شش تا هفت نفر و عوامل همراه تریلی نیز چهار تا پنج نفر هستند که اجرای برنامه‌ها را برعهده دارند.

احمدی گفت: این تماشاخانه چهار اجرا در شهر شیراز داشته و برنامه‌های آن در مناطق مختلف شیراز و برخی نقاط کمتر برخوردار ادامه می‌یابد.

وی افزود: گود شیری، ترک‌آباد، شرغان، صدرا، آرامگاه سعدی، فرهنگیان و شهرک گلستان از مناطق میزبان این برنامه‌ها در شیراز هستند و این تماشاخانه پس از آخرین اجرا در شهرستان سپیدان، استان فارس را به مقصد استان دیگری ترک خواهد کرد.

راضیه احمدی با اشاره به برنامه‌های فرهنگی و هنری این مجموعه افزود: اجرای نمایش عروسکی، تئاتر زنده با موضوعات تربیتی، قصه‌گویی، گلستان‌خوانی، معرفی و امانت کتاب و آشنایی کودکان با ادبیات کهن از برنامه‌های این تماشاخانه است که متناسب با ظرفیت‌های فرهنگی هر منطقه طراحی و اجرا می‌شود.

احمدی با بیان اینکه معرفی شهدای کودک و نوجوان از بخش‌های محوری برنامه‌ها است، گفت: در این اجرا‌ها تلاش می‌شود با معرفی شهدای کودک و نوجوان استان، مفاهیم ملی و مذهبی برای نسل جدید تبیین شود.

معاون فرهنگی کانون پرورش فکری استان فارس با اشاره به فعالیت‌های کتابخانه سیار در مناطق روستایی و عشایری، تأکید کرد: تماشاخانه سیار یکی از شاخص‌ترین ظرفیت‌های کانون برای رساندن فعالیت‌های فرهنگی و هنری به مناطق کمتر برخوردار و فراهم کردن فرصت برابر برای بهره‌مندی کودکان و نوجوانان از این خدمات است.