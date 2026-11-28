به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، پس از پایان مسابقات لیگ دسته ۲ والیبال نشسته در استان قم، خودروی حامل اعضای تیم والیبال نشسته مردان هیئت مراغه در مسیر بازگشت در محدوده نظرآباد دچار سانحه و واژگون شد که در پی این حادثه ۱۴ نفر مصدوم شدند.

پس از این حادثه و با پیگیری آقای کوهپایه زاده رئیس فدراسیون ورزش های جانبازان و توان یابان از طریق ارتباط با فدراسیون پزشکی ورزشی و معاونت پزشکی و اداره کل ورزش و جوانان استان البرز، ۱۱ نفر از مصدومان به بیمارستان نظرآباد منتقل شدند که ۹ نفر پس از دریافت خدمات درمانی به‌صورت سرپایی مرخص شدند و ۳ نفر نیز برای انجام اقدامات تشخیصی و درمانی به بیمارستان کرج انتقال پیدا کردند.

همچنین ۲ مصدوم دیگر این حادثه به بیمارستان شهید رجایی قزوین منتقل شدند.

این حادثه خوشبختانه با تلفات جانی همراه نبوده است و هیچ‌یک از مصدومان نیز در وضعیت وخیم قرار ندارند.