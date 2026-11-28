سانحه رانندگی برای خودروی تیم والیبال نشسته هیئت مراغه
خودروی حامل اعضای تیم والیبال نشسته مراغه در محدوده نظرآباد دچار سانحه رانندگی شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، پس از پایان مسابقات لیگ دسته ۲ والیبال نشسته در استان قم، خودروی حامل اعضای تیم والیبال نشسته مردان هیئت مراغه در مسیر بازگشت در محدوده نظرآباد دچار سانحه و واژگون شد که در پی این حادثه ۱۴ نفر مصدوم شدند.
پس از این حادثه و با پیگیری آقای کوهپایه زاده رئیس فدراسیون ورزش های جانبازان و توان یابان از طریق ارتباط با فدراسیون پزشکی ورزشی و معاونت پزشکی و اداره کل ورزش و جوانان استان البرز، ۱۱ نفر از مصدومان به بیمارستان نظرآباد منتقل شدند که ۹ نفر پس از دریافت خدمات درمانی بهصورت سرپایی مرخص شدند و ۳ نفر نیز برای انجام اقدامات تشخیصی و درمانی به بیمارستان کرج انتقال پیدا کردند.
همچنین ۲ مصدوم دیگر این حادثه به بیمارستان شهید رجایی قزوین منتقل شدند.
این حادثه خوشبختانه با تلفات جانی همراه نبوده است و هیچیک از مصدومان نیز در وضعیت وخیم قرار ندارند.