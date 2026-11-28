میدان آیینی کوثر کرمان دیشب میزبان رونمایی از المان مشت گره‌کرده بود؛ اثری که نماد مقاومت، ایستادگی و ولایتمداری مردم کرمان است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان ، محسن تویسرکانی، شهردار کرمان، در حاشیه این آیین گفت: این اثر در پایتخت مقاومت جهان اسلام و با هدف به تصویر کشیدن روحیه مقاومت و ولایتمداری مردم کرمان رونمایی شده است.

وی با اشاره به سفارش شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی مبنی بر پایبندی مردم کرمان به ولایت افزود: حاج قاسم همواره تأکید داشت که دوست دارم مردم کرمان با ولایت بمانند و این المان نیز بیانگر همین پیام و هویت مردم این دیار است.

شهردار کرمان درباره مشخصات این اثر هنری بیان کرد: المان مشت گره‌کرده شش متر ارتفاع دارد و ارتفاع آن از سطح زمین به هشت متر می‌رسد؛ این اثر نمادی از حضور مردم ولایی کرمان در میدان با مشت‌های گره‌کرده و نشانه‌ای از ایستادگی و مقاومت آنان است.

تویسرکانی همچنین گفت: طراحی و ساخت این اثر را امیر احصایی، هنرمندی از استان گیلان، بر عهده داشته است.