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تیم ستارگان جوان بابل در هفته دوم لیگ برتر والیبال بانوان، مهمان خود نماینده خراسان رضوی را شکست داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، هفته دوم مسابقات لیگ برتر والیبال بانوان ایران، دیروز جمعه ۶ آذر با شش دیدار در شهرهای تهران (دو مسابقه)، گرگان، بابل، اصفهان و امیدیه پیگیری شد.
تیمهای کاراگستر شبستر آذربایجان شرقی، ستارگان جوان بابل، فولاد مبارکه سپاهان، نفت امیدیه، استقلال تهران و شاهین بندرعامری بوشهر در دیدارهای این هفته موفق به شکست حریفان خود شدند.
در یکی از دیدارهای این هفته تیم ستارگان جوان بابل مهمان خود نماینده خراسان رضوی را ۳ بر ۰ شکست داد.
تیم ماجان مازندران هم دیروز در تهران مقابل استقلال تن به شکست ۳ بر ۰ داد.
نتایج کامل مسابقات این هفته به شرح زیر است:
گروه اول:
ستارگان جوان بابل ۳ – نامآوران تلنت خراسان رضوی صفر (۲۵ بر ۱۴، ۲۵ بر ۱۶ و ۲۵ بر ۱۸)
استقلال تهران ۳ – ماجان مازندران صفر (۲۶ بر ۲۴، ۲۵ بر ۱۸ و ۲۵ بر ۱۶)
کلینیک فیتمو گلستان صفر – کاراگستر شبستر آذربایجان شرقی ۳ (۱۴ بر ۲۵، ۱۹ بر ۲۵ و ۱۳ بر ۲۵)
گروه دوم:
ذوبآهن اصفهان یک – فولاد مبارکه سپاهان ۳ (۲۸ بر ۲۶، ۱۹ بر ۲۵، ۱۲ بر ۲۵ و ۱۶ بر ۲۵)
نفت امیدیه خوزستان ۳ – مهرگان فارس صفر (۲۵ بر ۲۱، ۲۵ بر ۲۲ و ۲۵ بر ۱۸)
پدیده صنعت اوج گلپایگان صفر – شاهین بندرعامری بوشهر ۳ (۱۹ بر ۲۵، ۱۷ بر ۲۵ و ۹ بر ۲۵)
جدول دو گروه لیگ برتر زنان در پایان هفته دوم به شکل زیر است که تیمهای کاراگستر شبستر آذربایجان شرقی و شاهین بندرعامری بوشهر در صدر جدول قرار گرفتند:
گروه اول:
۱. کاراگستر شبستر آذربایجان شرقی دو برد و ۶ امتیاز
۲. استقلال تهران دو برد و ۶ امتیاز
۳. ستارگان جوان بابل بک برد و سه امتیاز
۴. ماجان مازندران یک برد و سه امتیاز
۵. کلینیک فیتمو گلستان بدون برد و امتیاز
۶. نام آوران تلنت خراسان رضوی بدون برد و امتیاز
گروه دوم:
۱. شاهین بندرعامری بوشهر دو برد و ۶ امتیاز
۲. فولاد مبارکه سپاهان دو برد و ۶ امتیاز
۳. ذوبآهن اصفهان یک برد و سه امتیاز
۴. نفت امیدیه خوزستان یک برد و سه امتیاز
۵. پدیده صنعت اوج گلپایگان بدون برد و امتیاز
۶. مهرگان فارس بدون برد و امتیاز
هفته سوم لیگ برتر زنان، روز جمعه ۱۳ آذر با شش دیدار در شهرهای آمل، مشهد، گرگان، اصفهان، بوشهر و امیدیه پیگیری خواهد شد.