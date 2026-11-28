خدمات تخصصی مداخلات عروقی مغز و اعصاب (نوروانترونشن) در مرکز آموزشی و درمانی رازی بیرجند راه‌اندازی و نخستین اقدامات تشخیصی آنژیوگرافی عروق مغزی برای بیماران در این مرکز انجام شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، با پیگیری‌های مستمر دانشگاه علوم پزشکی بیرجند و تلاش متخصصان، خدمات تخصصی مداخلات عروقی مغز و اعصاب (نوروانترونشن) در مرکز آموزشی و درمانی رازی بیرجند راه‌اندازی شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، از رفع مشکلات تأمین تجهیزات و اقلام مصرفی مورد نیاز برای آنژیوگرافی قلبی خبر داد و گفت: تأمین تجهیزات و اقلام مصرفی بخش آنژیوگرافی مرکز آموزشی، درمانی رازی، از مشکلات این بخش بود که با تخصیص اعتبار مورد نیاز، مشکل تأمین تجهیزات تشخیصی برطرف شده و در حال حاضر از این نظر محدودیتی در بخش وجود ندارد؛ تأمین اقلام مورد نیاز برای اقدامات درمانی نیز متناسب با موجودی شرکت‌های تأمین‌کننده در حال پیگیری است.

محمود گنجی‌فرد، انجام نخستین اقدامات تشخیصی آنژیوگرافی عروق مغزی در بیمارستان رازی را از دیگر دستاورد‌های مهم این مجموعه عنوان کرد و افزود: با همکاری دکتر حمیدرضا ریاسی، متخصص مغز و اعصاب و فلوشیپ نوروانترونشن، بررسی عروق مغزی بیماران با استفاده از روش آنژیوگرافی انجام شده است و امیدواریم با تأمین تجهیزات و اقلام مصرفی مورد نیاز، امکان توسعه اقدامات مداخله‌ای و درمانی در این حوزه نیز بیش از پیش فراهم شود.

وی با تأکید بر اهمیت زمان طلایی در درمان بیماران مبتلا به اختلالات عروقی مغز، توسعه خدمات نوروانترونشن را گامی مؤثر در ارتقای سطح خدمات تخصصی و فوق‌تخصصی استان دانست و گفت: امیدواریم با استمرار حمایت‌ها و تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز، زمینه ارائه خدمات پیشرفته‌تر به بیماران در داخل استان و کاهش نیاز به اعزام آنان به سایر مراکز درمانی کشور فراهم شود.

متخصص مغز و اعصاب و فلوشیپ نوروانترونشن نیز با تشریح ظرفیت‌های این روش تخصصی، گفت: در مداخلات عروقی مغز و اعصاب، با استفاده از تجهیزات پیشرفته و روش‌های کم‌تهاجمی، امکان تشخیص و در موارد مقتضی درمان برخی بیماری‌های عروقی مغز فراهم می‌شود.

ریاسی، افزود: از جمله این اقدامات می‌توان به خارج‌سازی لخته‌های خون از عروق مغزی با روش ترومبکتومی و درمان برخی ضایعات عروقی و خونریزی‌ها با روش‌هایی مانند کویل‌گذاری اشاره کرد که در شرایط مناسب بالینی می‌توانند نقش مهمی در درمان بیماران داشته باشند.

وی همچنین با اشاره به انجام اقدامات تشخیصی اولیه در این مرکز، از بررسی وضعیت عروق مغزی بیماران و ارزیابی تنگی عروق کاروتید خبر داد.