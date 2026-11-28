به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، رئیس هیات کونگ‌فو و هنر‌های رزمی استان قم گفت: این مسابقات با حضور ورزشکاران رده‌های سنی نوجوانان و جوانان از استان‌های منطقه یک کشور در سالن آکادمی جودو قم برگزار شد.

محمد خان احمدی افزود: در رده نوجوانان، علی صفرپور از قزوین، امیرمحمد ربانی‌نژاد از قم، مهدی شیرزاد ماجلان و ابوالفضل اسلامی از البرز و محمدرضا شفیعی، حسین ولی‌پوری گودرزی و امیرمهدی یادآور از تهران در اوزان ۳۸، ۴۱، ۴۴، ۴۷، ۵۱، ۵۵ و ۵۹ کیلوگرم به مقام قهرمانی رسیدند.

وی ادامه داد: در رده جوانان نیز پارسا کریمزادگان، سالار بیات، سیدمحمدحسین تراب‌زاده، امیرعلی‌الله کریمی روزبهانی، دانیال شیرازی و محمدعرشیا جلیلوند از تهران در اوزان ۴۸، ۵۱، ۵۵، ۵۹، ۶۳ و ۷۳ کیلوگرم قهرمان شدند.

خان احمدی گفت: محمدپارسا سهرابی از البرز و سهند بوستانی از قم نیز به‌صورت مشترک در وزن ۶۸ کیلوگرم به مقام نخست دست یافتند.

رئیس هیات کونگ‌فو و هنر‌های رزمی قم هدف از برگزاری این رقابت‌ها را شناسایی استعداد‌های برتر و انتخاب نفرات راه‌یافته به مرحله نهایی قهرمانی کشور عنوان کرد و افزود: نفرات نخست هر وزن جواز حضور در مرحله نهایی این مسابقات را که ۲۷ آذر به میزبانی استان کردستان برگزار می‌شود، کسب کردند.

این مسابقات در دو رده سنی نوجوانان ۱۰ تا ۱۳ سال و جوانان ۱۴ تا ۱۸ سال، به یاد شهید سپهبد سید عبدالرحیم موسوی برگزار شد.