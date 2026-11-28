به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بررسی‌ها نشان می‌دهد هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس، با وجود فروش محصولات پتروشیمی و وصول بهای آنها، بابت خوراک و گاز دریافتی، ۵۹۵ هزار میلیارد تومان بدهی دارد که موجب عدم بازگشت به‌موقع منابع به چرخه اقتصادی کشور و محدودیت در گردش مالی شرکت‌های تأمین‌کننده گاز شده است.

همچنین، حجم این مطالبات، حدوداً معادل کل منابع سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها می باشد.

استمرار عدم تسویه بهای خوراک، علاوه بر انباشت مطالبات و حبس منابع مالی، توان دولت در تأمین هزینه‌ها و توان عملیاتی شرکت‌های تأمین‌کننده خوراک را تضعیف کرده و می‌تواند تأمین پایدار انرژی را با اختلال مواجه سازد.

دیوان محاسبات کشور با تأکید بر صیانت از منابع عمومی و حقوق بین‌نسلی ملت ایران، پیگیری این موضوع را در دستور کار قرار داده و بر وصول کامل مطالبات و بازگشت منابع به چرخه اقتصاد کشور تأکید دارد.