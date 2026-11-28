سرپرست آبفا شهرستان امیدیه استان خوزستان از اجرای هزار و ۳۰۰ متر شبکه توزیع آب در روستای خیط‌العماره با استفاده از لوله‌هایی به قطر‌های ۱۱۰ و ۱۲۵ میلیمتر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امین درویشی اظهار کرد: در راستای توسعه زیرساخت‌های آبرسانی و بهبود وضعیت تأمین آب آشامیدنی در مناطق روستایی، عملیات توسعه هزار و ۳۰۰ متر شبکه توزیع آب در روستای خیط‌العماره با تلاش نیروهای بهره‌برداری آبفا شهرستان امیدیه اجرا شد.

وی افزود: در اجرای این عملیات از لوله‌هایی با قطرهای ۱۱۰ و ۱۲۵ میلیمتر استفاده شده است که با هدف تقویت شبکه توزیع و بهبود شرایط انتقال و تأمین آب در محدوده موردنظر انجام گرفت.

سرپرست اداره آبفا شهرستان امیدیه با اشاره به اهمیت توسعه شبکه‌های آبرسانی در مناطق روستایی بیان داشت: اجرای این طرح‌ها نقش مؤثری در تقویت زیرساخت‌های آبرسانی بهبود خدمات‌رسانی و پاسخ‌گویی به نیازهای آبی ساکنان روستاها دارد.

درویشی در پایان با قدردانی از تلاش نیروهای عملیاتی و بهره‌برداری آبفا تأکید کرد: توسعه و بهسازی شبکه‌های آبرسانی با هدف ارتقای کیفیت خدمات و کمک به تأمین پایدار آب شرب در مناطق شهری و روستایی در دستور کار این مجموعه قرار دارد.