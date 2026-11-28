برنامه‌های «دکتر سلام» با موضوع «جراحی‌های کم‌تهاجمی و مشکلات کمر»، «رویش» با موضوع «اهمیت هوشمندسازی آبیاری» و «جریان» با محوریت بررسی موضوع «زن مسلمان ایرانی»، از شبکه‌های سیما پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه «دکتر سلام» لا موضوع «جراحی‌های کم‌تهاجمی و مشکلات کمر» و با اجرای دکتر فرهی از شبکه آموزش پخش می شود.

دکتر محسن نبیونی، فوق تخصص جراحی ستون فقرات و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، در این برنامه به بررسی جراحی‌های کم‌تهاجمی و کاربرد آنها در درمان مشکلات کمر می‌پردازد.

برنامه «دکتر سلام» به تهیه‌کنندگی بابک حسن‌زاده، هر روز ساعت ۱۳ با موضوعات پزشکی پخش می‌شود.

برنامه «رویش» ساعت ۱۹ با موضوع «اهمیت هوشمندسازی آبیاری» از شبکه آموزش پخش می شود.

دکتر بهمن یارقلی، عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، در این برنامه به اهمیت هوشمندسازی آبیاری می‌پردازد.

برنامه «رویش» با اجرای زهرا حاجیعلی و به تهیه‌کنندگی هادی خدادی، روز‌های زوج پخش می‌شود.

برنامه تلویزیونی «جریان» شبکه یک همزمان با میلاد حضرت فاطمه زهرا (س)، با محوریت بررسی موضوع «زن مسلمان ایرانی» و با حضور جمعی از کارشناسان حوزه فرهنگ و اندیشه برگزار می‌شود.

رویداد رسانه‌ای «جریان» به مناسبت میلاد بانوی مکرم اسلام حضرت فاطمه زهرا (س)، با موضوع «زن مسلمان ایرانی، از معماری سبک زندگی مؤمنانه تا تمدن‌سازی اجتماعی» برگزار می‌شود.

در این برنامه، دکتر زهرا ابوالحسنی، دکتر آزاده زینب محمودیان، دکتر ابوالفضل اقبالی و دکتر مجید دهقان حضور خواهند داشت و درباره ابعاد مختلف موضوع «زن مسلمان ایرانی» به گفت‌و‌گو و بررسی می‌پردازند.

علاقه‌مندان و فعالان حوزه فرهنگ و اندیشه برای ثبت‌نام و حضور در این برنامه تلویزیونی و رویداد فرهنگی می‌توانند نام و نام خانوادگی، تاریخ تولد، کد ملی، شماره تماس و میزان تحصیلات خود را به شناسه @Rooidad_Jaryan ارسال کنند.