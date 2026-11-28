به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، درقسمتي از اين پيام آمده:

خانواده ارجمند سعداللهی

درگذشت دختر نازنین و دلبندتان، زنده‌یاد سنا سعداللهی، نوگلی از بهار زندگی و دانش‌آموز پایه پنجم دبستان مهدی چهاردولی شهرستان کنگاور، اندوهی جانکاه و فقدانی جبران‌ناپذیر است. هیچ واژه‌ای را یارای تسکین داغ پدر و مادری نیست که عزیزترین سرمایه زندگی خود را از دست داده‌اند؛ اما در میان این اندوه بزرگ، تصمیم بلند و سرشار از انسانیت شما برای اهدای اعضای بدن سنا، جلوه‌ای کم‌نظیر از ایمان، بزرگواری و اوج نوع‌دوستی را به نمایش گذاشت.

شما در لحظه‌ای که طبیعتاً همه وجودتان در سوگ فرزند دلبندتان غرق بود، به زندگی دیگران اندیشیدید؛ از رنج خانواده‌هایی چشم‌انتظار کاستید و با بخشیدن فرصت دوباره زندگی به ۱۴ انسان، معنای حقیقی ایثار را به زیباترین شکل ممکن روایت کردید.

سنا، گرچه فرصت چندانی برای پیمودن مسیر زندگی نیافت، اما به برکت بزرگواری شما، نامش با ادامه زندگی انسان‌های دیگر گره خورد. چه افتخار بزرگی که یاد یک دختر دانش‌آموز، نَه فقط درخاطره خانواده و دوستانش، بلکه در تپش قلب‌ها و لبخند‌هایی که به زندگی بازگشته‌اند، جاودانه شود.

ضمن ابراز صمیمانه‌ترین همدردی و تسلیت، دربرابر عظمت روحی و تصمیم ارزشمند شما سر تعظیم فرود می‌آورم و از درگاه خداوند متعال برای آن عزیز سفرکرده، رحمت و آرامش ابدی و برای شما خانواده داغدار، صبر، سلامتی و اجر الهی مسئلت دارم.

منوچهر حبیبی

استاندار کرمانشاه