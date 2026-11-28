مقاله علمی مشترک پژوهشگران مرکز تحقیقات ژنتیک میبد و دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد با موضوع بررسی هم‌زمان دو واریانت ژنی مرتبط با اختلالات عضلانی، در پایگاه خبری علمی بین‌المللی Scienmag بازتاب یافت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، این مقاله با عنوان «Co-existence of CLCN۱ and DNM۲ variants in a phenotype overlapping myotonia and myopathy» پیش‌تر در نشریه معتبر بین‌المللی Molecular Biology Reports از انتشارات Springer Nature منتشر شده و اکنون در قالب گزارشی علمی در وب‌سایت Scienmag معرفی شده است.

این پژوهش به بررسی هم‌زمان واریانت‌های دو ژن CLCN۱ و DNM۲ در یک خانواده و ارتباط آنها با بروز تظاهرات بالینی هم‌پوشان میوتونی و میوپاتی می‌پردازد؛ موضوعی که می‌تواند در شناخت بهتر پیچیدگی‌های ژنتیکی بیماری‌های عضلانی و بررسی نقش هم‌زمان عوامل ژنتیکی در بروز این اختلالات مورد توجه قرار گیرد.

این دستاورد علمی حاصل همکاری پژوهشگران مرکز تحقیقات ژنتیک میبد و دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد است و نشان‌دهنده ظرفیت علمی و پژوهشی مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی استان در تولید و انتشار یافته‌های علمی در مجامع بین‌المللی است.

سیدمهدی کلانتر، فاطمه سادات حقیقی، نسرین قاسمی، عباس دانشی‌پور، سیداحمد محمدی، ساناز پورشکار و مجتبی موحدی‌نیا پژوهشگران مشارکت‌کننده در این مقاله هستند.

مرکز تحقیقات ژنتیک میبد نیز با قدردانی از تلاش پژوهشگران و همکاران این طرح، بر تداوم فعالیت‌های پژوهشی و توسعه تحقیقات کاربردی در حوزه ژنتیک پزشکی تأکید کرده است.