رئیس اداره مواد اولیه سازمان غذا و دارو با اشاره به ظرفیت فناوری دوتریوم در توسعه دارو‌های جدید گفت: اصلاح ساختار برخی مولکول‌های دارویی می‌تواند بر نحوه عملکرد و ماندگاری دارو در بدن اثر بگذارد و در صورت اثبات نتایج علمی، به بهبود الگوی مصرف و مدیریت هزینه‌های درمان کمک کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مهرداد عالمی، رئیس اداره مواد اولیه سازمان غذا و دارو، با اشاره به ظرفیت‌های فناوری دوتریوم در صنعت داروسازی گفت: یکی از روش‌های نوین در طراحی و توسعه دارو، جایگزینی بخشی از اتم‌های هیدروژن در ساختار مولکول دارویی با دوتریوم است. این تغییر می‌تواند بر رفتار دارو در بدن، از جمله سرعت تجزیه و مدت ماندگاری آن، تأثیر بگذارد.

وی افزود: این فناوری از ظرفیت‌های شیمی دارویی و طراحی هدفمند دارو به شمار می‌رود و می‌تواند زمینه فعالیت شرکت‌های دارویی و مجموعه‌های دانش‌بنیان را در طراحی و تولید ترکیبات جدید فراهم کند. البته تأثیر این تغییر به نوع دارو و محل جایگزینی دوتریوم بستگی دارد و لزوماً در همه ترکیبات به نتیجه یکسانی منجر نمی‌شود.

عالمی با بیان اینکه یکی از زمینه‌های مهم استفاده از این فناوری، تغییر نحوه ماندگاری و تجزیه دارو در بدن است، اظهار کرد: در برخی ترکیبات، دوتریوم‌گذاری ممکن است سرعت تجزیه دارو را کاهش دهد و مدت حضور آن را در بدن افزایش دهد. چنین تغییری در صورت تأیید مطالعات علمی می‌تواند به تنظیم بهتر الگوی مصرف دارو و کاهش دفعات مصرف روزانه منجر شود؛ موضوعی که برای بیمار نیز اهمیت دارد.

رئیس اداره مواد اولیه سازمان غذا و دارو ادامه داد: کاهش دفعات مصرف دارو می‌تواند مصرف منظم‌تر دارو و پایبندی بیمار به درمان را تسهیل کند؛ با این حال، این مزیت باید برای هر دارو به‌صورت جداگانه و از طریق مطالعات تخصصی بررسی شود و نمی‌توان آن را به تمام دارو‌های دارای دوتریوم تعمیم داد.

وی با تأکید بر ضرورت بررسی اقتصادی این فناوری گفت: ارزیابی هزینه دارو نباید تنها بر اساس قیمت هر واحد یا هر میلی‌گرم ماده مؤثره انجام شود. میزان مصرف بیمار، تعداد دفعات مصرف در روز، هزینه درمان در طول یک دوره مشخص و نتایج حاصل از درمان نیز باید در محاسبات اقتصادی مورد توجه قرار گیرد؛ بنابراین ممکن است دارویی با قیمت اولیه بالاتر، در صورت اثبات مزایای درمانی و کاهش میزان مصرف، از نظر مجموع هزینه‌های درمان نیز قابل بررسی و توجیه‌پذیر باشد.

عالمی در بخش دیگری از سخنان خود، تقویت تجهیزات و روش‌های آزمایشگاهی را از نیاز‌های مهم صنعت داروسازی دانست و گفت: شناسایی دقیق مواد اولیه پیش از ورود به فرآیند تولید، برای اطمینان از کیفیت و ماهیت آنها اهمیت زیادی دارد. استفاده از فناوری‌هایی مانند طیف‌سنجی رامان و سایر روش‌های پیشرفته آزمایشگاهی می‌تواند به تشخیص سریع‌تر و دقیق‌تر مواد و تقویت نظارت بر زنجیره تأمین کمک کند.

وی همچنین با اشاره به اهمیت همکاری میان دستگاه‌های اجرایی، مراکز علمی و شرکت‌های دارویی اظهار کرد: استفاده از ظرفیت‌های تخصصی و صنعتی بخش‌های مختلف کشور می‌تواند به تأمین برخی مواد مورد نیاز صنعت داروسازی کمک کند. در همین زمینه، تعاملاتی برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در تأمین ترکیباتی مانند سدیم کلرید و دکستروز نیز شکل گرفته است.

رئیس اداره مواد اولیه سازمان غذا و دارو تأکید کرد: توسعه فناوری‌های جدید و تقویت توان تولید داخل، نیازمند همکاری مستمر میان مجموعه‌های علمی، پژوهشی و صنعتی است. فعالیت هماهنگ این بخش‌ها می‌تواند به کاهش وابستگی در تأمین مواد اولیه، ارتقای کیفیت و افزایش پایداری زنجیره تأمین دارو کمک کند.

وی گفت: توسعه فناوری اصلاح ساختار دارو با دوتریوم، در کنار تقویت زیرساخت‌های آزمایشگاهی و گسترش همکاری‌های بین‌بخشی، از ظرفیت‌هایی است که می‌تواند در مسیر نوآوری دارویی و ارتقای توان فنی صنعت داروسازی کشور مورد توجه قرار گیرد.