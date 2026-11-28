سنا سعداللهي، دانش‌آموز کنگاوری، با اهداي اعضاي بدنش به ۱۴ بيمار نيازمند پيوند ،زندگي دوباره بخشيد.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، این دانش‌آموز پايه پنجم دبستان دخترانه چهاردولي کنگاورکه با وجود بیماری زمینه‌ای با اراده‌ای مثال‌زدنی به تحصیل ادامه می‌داد، پس از بروز عارضه مغزی در بیمارستان محمد کرمانشاهی بستری و سپس برای ادامه درمان به بیمارستان امام خمینی تهران منتقل شد، اما تلاش پزشکان برای نجات جان او به نتیجه نرسید.

خانواده سنا با تصمیمی بزرگ و انسان‌دوستانه، اعضای بدن فرزندشان را اهدا کردند.

هوشنگ یوسفی، سرپرست فرمانداری کنگاور به همراه جمعی از مسئولان و فرهنگیان این شهرستان، با حضور در منزل این خانواده، از ایثار آنان قدردانی کردند.