کتیبه تاریخی آب‌انبار تبریزی‌ها پس از جدا شدن از محل نصب و احتمال سرقت، با همکاری اهالی و یگان حفاظت میراث‌فرهنگی کاشان به مکانی امن منتقل شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کاشان، گفت: پنجشنبه ۵ آذر، یکی از اهالی محل جدا شدن کتیبه سنگی آب‌انبار را اطلاع دادو نیرو‌های یگان حفاظت بلافاصله در محل حاضر شدند و بررسی‌ها نشان داد کتیبه از محل اصلی خود در سردر ورودی راه‌پله جدا شده است.

علیرضا عبدالله‌زاده افزود: بررسی‌های اولیه حاکی از آن است که افراد ناشناس با انگیزه احتمالی یافتن اشیای ارزشمند در پشت کتیبه یا سرقت این سنگ تاریخی موقوفه، آن را جدا کرده‌اند.

وی گفت: هوشیاری یکی از همسایگان و اطلاع‌رسانی به‌موقع وی مانع سرقت کتیبه شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کاشان، با اشاره به نبود شرایط حفاظتی مناسب در محل نگهداری کتیبه افزود: با همکاری همسایگان، این اثر تاریخی برای جلوگیری از سرقت و آسیب‌دیدگی به اداره میراث‌فرهنگی منتقل شد تا در مکانی امن نگهداری و اقدامات حفاظتی لازم درباره آن انجام شود.

عبدالله زاده گفت: بررسی‌های تکمیلی برای روشن‌شدن ابعاد واقعه، شناسایی عاملان و مشخص‌شدن انگیزه احتمالی آنان ادامه دارد.

کتیبه آب‌انبار تبریزی‌ها متعلق به موقوفه‌ای است که در سال ۱۲۳۳ هجری قمری، به همت حاج محمدحسین و برادرش حاج محمدرضا تبریزی ساخته شده است. قدمت این اثر تاریخی حدود ۲۱۵ سال است.