به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گلوگاه با اعلام گسترش سطح زیر کشت کلزا، از دستیابی به ۱۵۰۰ هکتار پهنه سبز این محصول استراتژیک در سطح شهرستان خبر داد.

کمیل عسکری گفت: گسترش زیر کشت محصولات علوفه‌ای و روغنی در شهرستان گلوگاه با برنامه‌ریزی‌های دقیق و حمایت‌های نهادی، روند رو به رشدی را طی کرده است.

وی ضمن اعلام دستیابی به سطح ۱۵۰۰ هکتار کلزا، تأکید کرد که این میزان از کاشت، نشان‌دهنده موفقیت در مدیریت منابع و توجه ویژه کشاورزان به محصولات پربازده است.

مدیر جهاد کشاورزی گلوگاه با اشاره به اهمیت این محصول در زنجیره تولید، اظهار داشت: توسعه سطح زیر کشت کلزا در شهرستان، تنها یک افزایش آماری نیست، بلکه گامی بلند در جهت تقویت امنیت غذایی و تامین نیاز صنایع روغن‌سازی است. تلاش‌های بی‌وقفه کشاورزان منطقه در کنار مشاوره‌های فنی متخصصان کارشناسان پهنه، منجر به این تجلی سبز در پهنه زراعی گلوگاه شده است.

وی افزود: این میزان از سطح سبز، پتانسیل بالایی برای بهبود درآمدزایی در بخش کشاورزی منطقه ایجاد کرده و از نظر مدیریت آفات و بهینه‌سازی مصرف نهاده‌ها، نتایج درخشانی به همراه داشته است.

عسکری با تأکید بر اهمیت راهبردی این محصول در اقتصاد منطقه، خاطرنشان کرد: توسعه کشت کلزا، نقشی حیاتی در پویایی اقتصاد روستاییان و کاهش وابستگی به واردات روغن ایفا می‌کند. ما در جهادکشاورزی، بر حمایت حداکثری از کشاورزان و تسهیل فرآیند‌های تولید متمرکز هستیم تا از این تجلی سبز، نه تنها در سطح تولید، بلکه در سطح رفاه و توسعه پایدار کشاورزی منطقه نیز بهره‌مند شویم.