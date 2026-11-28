معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی مراغه از مهر و موم یک کافه و رستوران غیربهداشتی در این شهرستان خبر داد.

مهر و موم یک کافه و رستوران غیربهداشتی در مراغه

مهر و موم یک کافه و رستوران غیربهداشتی در مراغه

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی ، الهه حق گشایی گفت: عدم رعایت بهداشت فردی و عمومی، نگهداری غیراصولی و نامناسب مواد خوراکی و نگهداری وسایل غیرمرتبط در محوطه آشپزخانه از جمله مواردی بود که منجر به مهر و موم واحد صنفی شد.

وی اضافه کرد: نظارت مستمر بر مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی برای حفظ سلامت عمومی از اولویت‌های اصلی برنامه‌های نظارتی حوزه بهداشت است.

معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی مراغه گفت:رعایت ضوابط و مقررات بهداشتی در مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی نقش مهمی در پیشگیری از تهدیدات سلامت جامعه دارد و با متخلفان مطابق قوانین و مقررات برخورد خواهد شد.

حق گشایی خاطرنشان کرد:در جریان بازرسی‌های انجام‌ شده طی آبان‌ماه ۷۰۰ کیلوگرم انواع مواد غذایی و محصولات آرایشی و بهداشتی تاریخ‌ گذشته از جمله انواع نوشیدنی‌ها شناسایی و توقیف شد.

وی افزود:بازرسی و نظارت بر مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی به‌ صورت مستمر ادامه دارد و با هرگونه تخلف بهداشتی که سلامت شهروندان را به خطر بیندازد برابر مقررات برخورد خواهد شد.