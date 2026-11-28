صادرات استان قم از ابتدای سال تا پایان آبان‌ماه با رشد ۱۰۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، به بیش از ۲۷۶ میلیون دلار رسید؛ دستاوردی که از افزایش توان صادراتی واحد‌های تولیدی استان حکایت دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مدیرکل گمرکات استان قم گفت: در این مدت نزدیک به ۱۹۰ هزار تن کالا در قالب ۴ هزار و ۱۵۹ اظهارنامه گمرکی و به ارزش ۲۷۶ میلیون و ۳۱۹ هزار دلار از گمرکات استان به کشور‌های هدف صادر شده است.

اسفندیار دریکوندی با اشاره به تنوع کالا‌های صادراتی قم افزود: واحد‌های تولیدی استان در حوزه صادرات عملکرد موفقی داشته‌اند و هر سال تعدادی از صادرکنندگان قم در جمع برترین صادرکنندگان کشور قرار می‌گیرند.

وی با تأکید بر حمایت گمرک از فعالان اقتصادی استان گفت: گمرکات قم برای توسعه صادرات، از همه ظرفیت‌های خود به‌منظور کاهش زمان صدور مجوز‌های لازم و تسهیل ارسال کالا به بازار‌های هدف استفاده می‌کند.

استان قم با بیش از ۲ هزار واحد صنعتی و ظرفیت اشتغال بیش از ۵۰ هزار نفر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی، از قطب‌های مهم صنعتی کشور به شمار می‌رود و توسعه واحد‌های فناور، دانش‌بنیان، پاک، اشتغال‌زا و صادرات‌محور از اولویت‌های صنعتی استان است.