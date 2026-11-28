به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در پی درگذشت حاج اسماعیل معینی، پدر شهیدان قاسم، محمود و محمدعلی معینی، مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور با صدور پیامی، این ضایعه را تسلیت گفت و یاد و خاطره این پدر ایثارگر را گرامی داشت.

رئیس‌جمهور در این پیام، باگرامیداشت یاد و خاطره شهیدان معینی و تجلیل از صبر، ایثار و فداکاری این پدر بزرگوار، درگذشت وی را به خانواده معینی و جامعه ایثارگری تسلیت گفت و برای آن مرحوم رحمت و مغفرت الهی مسئلت کرد.

متن پیام تسلیت رئیس‌جمهور به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

درگذشت مرحوم حاج عباسعلی معینی نجف‌آبادی، پدر بزرگوار شهیدان والامقام قاسم، محمود و محمدعلی معینی نجف‌آبادی را به خانواده محترم ایشان و مردم شریف استان اصفهان به‌ویژه مردم شهیدپرور نجف‌آباد تسلیت می‌گویم.

این پدر فداکار با تربیت فرزندانی مؤمن و انقلابی و تقدیم آنان در راه دفاع از آرمان‌های والای نظام اسلامی، نقشی ارزشمند در عزت و استقلال کشور ایفا کرد. بی‌تردید، نام و یاد ایشان و فرزندان شهیدش در حافظه تاریخی ملت قدرشناس ایران ماندگار خواهد بود.

از درگاه خداوند متعال برای آن فقید سعید، رحمت و رضوان الهی و هم‏نشینی با فرزندان گرانقدرش و برای عموم بازماندگان معزز، صبر و سلامتی مسئلت دارم.

مسعود پزشکیان

رئیس‌جمهوری اسلامی ایران

حاج اسماعیل معینی، این پدر فداکار که سه فرزند خود را در مسیر دفاع از میهن و آرمان‌های انقلاب اسلامی تقدیم کرده بود، سال‌های پایانی عمر را با یاد و خاطره فرزندانش سپری کرد و سرانجام به دیدار آنان شتافت.

شهید قاسم معینی، پنجم اسفند ۱۳۶۲ در جریان عملیات خیبر و در منطقه جزایر مجنون، شهید محمود معینی، هفتم مهرسال ۱۳۶۰ در عملیات ثامن‌الائمه (ع) در منطقه فیاضیه به شهادت رسیدند.

شهید محمدعلی معینی نیز پس از حضور در جبهه‌های نبرد به جانبازی ۷۰ درصد نائل شد و سرانجام پس از سال‌ها تحمل جراحات و عوارض ناشی از جنگ، سی‌ام شهریور ۱۴۰۰ به درجه رفیع شهادت رسید.

مزار مطهر شهیدان قاسم، محمود و محمدعلی معینی در گلزار شهدای حاجی‌آباد شهرستان نجف‌آباد قرار دارد، مزاری که اکنون پدرشان نیز پس از سال‌ها فراق، در جوار آنان آرام گرفته است.