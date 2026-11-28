مردم همیشه در صحنه اصفهان در شب دویست و هفتاد و دوم و به مناسب روز نیروی دریایی محکم و استوار حمایت خود را از دریادلان ارتش و سپاه اعلام کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مردم مبعوث شده اصفهان همچون دیگر مردم ولایتمدار ایران اسلامی پس از گذشت ۹ ماه میدان داری و در شب ۷ آذر روز نیروی دریایی با صلابت در خیابان‌ها حاضر شدند و قاطعانه از نیرو‌های دریایی کشورمان حمایت کردند.

مردمی که این روز‌ها و شب‌ها با تمام وجود در کنار نیرو‌های مسلح و جان برکف ایران عزیز به ویژه دریادلان نیروی دریایی کشورمان هستند.

دریادلانی که بیش از ۹ ماه است که مقتدر و باصلابت مقابل دشمن مستکبر و جنایتکار آمریکایی صهیونیستی ایستاده‌اند و تا پای جان مدافع ایران اسلامی بوده‌اند و نگذاشته‌اند تا دشمن یک وجب از خاک کشورمان را تصرف کند.

نیرو‌های دریایی کشورمان هم در ارتش و هم سپاه این روز‌ها و شب‌ها و در شرایط سختی که در منطقه تنگه هرمز وجود دارد با توکل بر خدا و پشتیبانی مردم و در جهت فرمان رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران، سرافرازانه و مشتاقانه میراث‌داران شجاع و سلحشور شهدای ناو دنا هستند و برای گرفتن خون این شهدای مظلوم تا آخرین نفس مقابل زورگویان عالم ایستاده و خواهند ایستاد.