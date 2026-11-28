تیم سپاهان نوین اصفهان با کسب ۷۳ امتیاز، عنوان قهرمانی نخستین دوره لیگ حرفه‌ای پاراتیراندازی کشور را به دست آورد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکزاصفهان؛ هفته پایانی نخستین دوره لیگ حرفه‌ای پاراتیراندازی، گرامیداشت شهدا و جانبازان سرافراز میهن اسلامی، روز‌های پنجم و ششم آذر در سالن فدراسیون تیراندازی برگزار شد.

در پایان این رقابت‌ها، تیم سپاهان نوین اصفهان با ۷۳ امتیاز در جایگاه نخست ایستاد و قهرمان شد. تیم شهرداری دامغان با ۷۱ امتیاز و تیم هیئت خراسان رضوی با ۶۹ امتیاز نیز به ترتیب مقام‌های دوم و سوم را کسب کردند.

نتایج بخش انفرادی این رقابت‌ها به شرح زیر است:

ماده P۱؛ تپانچه بادی مردان مقام نخست را سیدمحمدرضا میرشفیعی از تیم ایران‌زمین تهران، مقام دوم را رسول حجاریان از تیم سپاهان نوین، مقام سوم را هم مصطفی خادم از تیم هیئت خراسان رضوی کسب کرد.

همچنین در ماده R۱؛ تفنگ بادی ایستاده مردان، کلاس SH۱، مقام نخست را مسعود غریب‌خیرآبادی از تیم هیئت خراسان رضوی، مقام دوم را حمزه یزدانی از تیم سپاهان نوین و مقام سوم را طه ترقی از تیم شهدای مازندران از آن خود کردند.

در ماده R۲؛ تفنگ بادی ایستاده بانوان، کلاس SH۱، مقام نخست را مهسا حاجی‌محمدی از تیم سپاهان نوین، مقام دوم را یگانه جباری از تیم شهدای مازندران و مقام سوم را زهرا جعفری از تیم شهرداری دامغان کسب کرد.

همچنین در ماده R۴؛ تفنگ بادی ایستاده مختلط، کلاس SH۲، محمدرضا امینی از تیم شهرداری دامغان، مبینا مسلمی از استان فارس و مجید بابایی از تیم سپاهان نوین به ترتیب اول تاسوم شدند.