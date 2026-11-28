تدوین نقشه راه گردشگری و افزایش ماندگاری مسافران از محور‌های مورد تأکید استاندار اصفهان در جشنواره بِه باغبهادران بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مهدی جمالی‌نژاد بر شناسایی ظرفیت‌های متنوع گردشگری منطقه و برگزاری مستمر جشنواره‌های محلی تأکید کرد و گفت: این رویداد‌ها فرصتی برای معرفی توانمندی‌های منطقه، تقویت نشاط اجتماعی و حمایت از تولیدکنندگان محلی است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های کشاورزی، صنایع‌دستی، میراث فرهنگی و جاذبه‌های طبیعی باغبهادران افزود: معرفی توانمندی‌های منطقه نباید به یک محصول یا حوزه خاص محدود شود.

استاندار اصفهان تدوین نقشه راه گردشگری را ضروری دانست و گفت: شناسایی گونه‌های مختلف گردشگری و برنامه‌ریزی متناسب با سلیقه مسافران، به افزایش ماندگاری گردشگران و رونق اقتصادی منطقه کمک می‌کند.

جمالی‌نژاد همچنین از پیگیری طرح‌هایی مانند ایجاد قطب داده در فولادشهر، منطقه آزاد و بندر خشک خبر داد و بر مشارکت مدیران و مردم در پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای استان تأکید کرد.