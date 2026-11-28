معاون رئیس‌جمهور از برنامه‌ریزی برای احیای ۳۰ واحد تولیدی در استان ایلام خبر داد و گفت: با تامین اعتباری بالغ بر ۷۳۲ میلیارد تومان؛ واحد‌های راکد احیا می‌شوند و افزایش ظرفیت آنها، موجب ایجاد ۳۳۷ فرصت شغلی تازه و حفظ ۳۴۰ شغل موجود می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم شامگاه جمعه در نشست شورای اداری استان ایلام با اشاره به ضرورت بازنگری در رویکرد توسعه روستایی گفت: در بررسی تجربه‌های گذشته توسعه روستایی و محرومیت‌زدایی، متوجه شدیم که بیشتر نگاه‌ها بر کمبود‌ها و نداشته‌های مناطق متمرکز بوده است؛ در حالی که باید زاویه دید را تغییر دهیم و ظرفیت‌ها و داشته‌های هر منطقه را شناسایی کنیم.

وی افزود: یکی از دلایل قرار گرفتن ایلام در رتبه‌های پایین جدول توسعه‌یافتگی کشور، کم‌توجهی به ظرفیت‌های این استان است؛ ما همواره از کمبود راه، آب و زیرساخت‌ها سخن گفته‌ایم؛ اما اگر داشته‌های استان به درستی شناسایی و برای آنها سرمایه‌گذاری شود؛ مسیر توسعه می‌تواند تغییر کند.

حسین‌زاده تاکید کرد: باید با هم‌افزایی و مشارکت همه دستگاه‌ها بر ظرفیت‌های اقتصادی، کشاورزی، روستایی و عشایری ایلام سرمایه‌گذاری کنیم و از این مزیت‌ها برای ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی بهره ببریم.

وی با تأکید بر ضرورت تغییر نگاه مدیران به موضوع توسعه اظهار کرد: رویکرد مدیران باید از گرفتن اعتبار‌های دولتی به سمت خلق ثروت و ارزش‌آفرینی تغییر کند.

حسین‌زاده ادامه داد: یکی از برنامه‌های ما اتصال بازار‌های دهستان‌ها به مراکز شهرستان، بازار شهرستان‌ها به مرکز استان، بازار استان به تهران و در نهایت اتصال تولیدات داخلی به بازار‌های جهانی است.

وی تشریح کرد: به منظور تحقق این هدف، برنامه‌ریزی برای ایجاد نمایشگاه و فروشگاه دائمی محصولات استان در تهران در دستور کار قرار دارد تا تولیدات ایلام با بسته‌بندی مناسب، شناسنامه مشخص و قابلیت رهگیری به بازار عرضه شوند.

حسین‌زاده گفت: زنان و مردان روستایی و عشایری ایلام با تلاش و زحمت فراوان تولید می‌کنند؛ اما بخش مهمی از ارزش واقعی محصولاتشان به دلیل ضعف در بسته‌بندی، بازاریابی و دسترسی به بازار‌های فروش از بین می‌رود؛ بنابراین وظیفه ما فراهم کردن آموزش و زیرساخت‌های لازم برای عرضه محصولات با قیمت واقعی است.

وی با اشاره به نقش فناوری در کاهش فاصله اقتصادی روستا و شهر افزود: باید از ظرفیت فناوری‌های نوین برای ایجاد بازار ملی محصولات روستایی و عشایری استفاده کنیم.

معاون رئیس‌جمهور درباره ایجاد بازارچه دائمی محصولات ایلام در سلیمانیه عراق نیز گفت: این موضوع در جریان دیدار‌ها مطرح شده و در سفر آینده برای فراهم کردن زمینه‌های اجرایی آن پیگیری خواهد شد.

حسین‌زاده درباره پیشنهاد ایجاد صندوق مشترک سرمایه‌گذاری اظهار کرد: ایجاد صندوق مشترک کار پیچیده‌ای نیست و مخالفتی با راه‌اندازی آن وجود ندارد؛ برای این کار باید سازوکار لازم با همکاری دستگاه‌های مرتبط و در چارچوب ضوابط بانک مرکزی بررسی و فراهم شود.

وی همچنین از آمادگی برای حمایت از ایجاد مرکز نوآوری و فناوری روستایی و عشایری در ایلام خبر داد و گفت: دانشگاه باید مکان و فضای پیشنهادی خود را در قالب نامه معرفی کند تا هماهنگی‌های لازم برای راه‌اندازی این مرکز انجام شود.

حسین‌زاده با تأکید بر ضرورت تدوین سند توسعه متناسب با ظرفیت‌های استان ایلام افزود: دولت در یک سال گذشته اسناد توسعه استانی سیستان و بلوچستان و خوزستان را تصویب کرده است و آمادگی داریم پیشنهاد‌های ایلام را نیز برای تدوین سند مشترک و مساله‌محور بررسی کنیم.

وی ادامه داد: دستگاه‌های اجرایی و مسئولان استان باید مسائل و اولویت‌های توسعه‌ای را به صورت دقیق مشخص کنند تا بر اساس تقسیم کار روشن، برنامه‌های عملیاتی و قابل ارزیابی برای رفع مشکلات استان تدوین شود.

معاون رئیس‌جمهور با اشاره به ارتباط مسائل اقتصادی و اشتغال با امنیت اجتماعی گفت: بخش مهمی از مشکلات و نارضایتی‌های اجتماعی ریشه در بیکاری و شرایط اقتصادی دارد و برای رفع این مسائل باید برنامه‌ریزی عملیاتی و تقسیم کار مشخصی میان دستگاه‌ها صورت گیرد.

حسین‌زاده با اشاره به بررسی وضعیت واحد‌های تولیدی استان یادآوری کرد: در بررسی‌ها، ۳۰ واحد تولیدی برای احیا و بازگشت به چرخه فعالیت شناسایی شده‌اند که تعدادی از آنها نیمه‌تمام هستند و برخی نیز با کمتر از ۵۰ درصد ظرفیت فعالیت می‌کنند.

وی افزود: بر اساس برآوردها، احیای این واحد‌ها می‌تواند به ایجاد ۳۳۷ فرصت شغلی تازه و حفظ ۳۴۰ شغل موجود منجر شود که برای تحقق این هدف در مجموع حدود ۷۳۲ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری مورد نیاز است.

معاون رئیس‌جمهور تأکید کرد: هدف از این سفر تنها برگزاری نشست و بیان وعده نیست؛ بلکه باید تصمیم‌های اتخاذ شده به اقدام عملی منجر شود و نتایج آن در وضعیت اشتغال، تولید و معیشت مردم استان ملموس و قابل دیدن باشد.

حسین زاده در سفر سه روزه خود به استان ایلام افزون بر بررسی ظرفیت‌های گردشگری و اقتصادی، مسائل و نیاز‌های مناطق روستایی و کمتر برخوردار را در دستور کار دارد.

این سفر با هدف آشنایی میدانی با مزیت‌های توسعه‌ای استان، بررسی موانع زیرساختی و اقتصادی و پیگیری راهکار‌های محرومیت‌زدایی انجام شده است.

وی پنج‌شنبه در نخستین روز سفر خود پس از ورود به ایلام با حضور در مزار شهدای گمنام و دیدار با نماینده ولی‌فقیه در استان، برنامه‌های خود را با بازدید از شهرک گلخانه‌ای و غار زینگان صالح‌آباد، طرح‌های منطقه آزاد تجاری صنعتی مهران و سد کنجانچم ادامه داد و در نشست با فعالان اقتصادی استان، مسائل و پیشنهاد‌های آنان را بررسی کرد.

بازدید از روستای گردشگری طولاب در بخش سیوان، طرح پرورش ماهی در قفس و تنگه کافرین بدره، قلعه گردشگری میرغلام دره‌شهر، تونل کبیرکوه و محل اجرای سد ورگر در آبدانان و راه روستایی منار در بلوطستان ملکشاهی نیز در برنامه روز دوم سفر معاون رئیس‌جمهور قرار داشت.

برنامه روز سوم این سفر نیز بازدید از طرح‌های عمرانی، خدماتی، آموزشی و صنعتی شهرستان‌های شمالی استان شامل چرداول، سیروان و هلیلان پیش‌بینی شده است.