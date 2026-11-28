در پی افزایش موارد ابتلا به آنفلوآنزا و بیماری‌های تنفسی، مدارس شهرستان رابر کرمان امروز شنبه ۷ آذرماه غیرحضوری است و آموزش دانش‌آموزان از طریق شبکه شاد ادامه می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان، این تصمیم با هماهنگی مدیر آموزش و پرورش، رئیس مرکز بهداشت و فرماندار شهرستان و با هدف پیشگیری از گسترش بیماری و حفظ سلامت دانش‌آموزان، فرهنگیان و خانواده‌ها اتخاذ شده است.

بر اساس این تصمیم، فعالیت‌های آموزشی مدارس امروز شنبه از طریق بستر شبکه آموزشی شاد دنبال می‌شود و دانش‌آموزان موظف‌اند برنامه‌های درسی و آموزشی خود را از این طریق پیگیری کنند.

همچنین از خانواده‌ها درخواست شده است با رعایت توصیه‌های بهداشتی و همکاری با مدارس، در استمرار روند آموزش دانش‌آموزان مشارکت داشته باشند.