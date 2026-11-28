۹۰ خانوار روستایی در روستا‌های رزق شهرستان سربیشه و کریم‌ آباد شهرستان خوسف، با صرف اعتبار ۱۶۰ میلیارد ریال به اینترنت نسل چهارم تلفن همراه مجهز شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان، گفت: در راستای توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و بهبود کیفیت خدمات تلفن همراه در مناطق روستایی، دو سایت ارتباطی همراه اول در شهرستان‌های سربیشه و خوسف به فناوری نسل چهارم مجهز شدند.

بهی با اشاره به اجرای این طرح‌ها افزود: سایت ارتباطی روستای رزق شهرستان سربیشه با صرف اعتباری بالغ بر ۸۰ میلیارد ریال به نسل چهارم تلفن همراه ارتقا یافت که با اجرای این طرح، ۶۵ خانوار این روستا به اینترنت پرسرعت همراه دسترسی پیدا کردند.

به گفته وی همچنین سایت ارتباطی روستای کریم‌آباد شهرستان خوسف با اعتباری بالغ بر ۸۰ میلیارد ریال به فناوری ۴G ارتقا یافت و زمینه دسترسی ۵۰ خانوار این روستا و روستای کلاته‌عرب به خدمات اینترنت پرسرعت همراه فراهم شد.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان با تأکید بر تداوم برنامه‌های توسعه ارتباطات روستایی افزود: ارتقای سایت‌های موجود در کنار احداث سایت‌های جدید، نقش مهمی در بهبود کیفیت پوشش تلفن همراه، افزایش سرعت دسترسی به اینترنت و توسعه خدمات دیجیتال در مناطق روستایی دارد و این اقدامات با هدف کاهش شکاف ارتباطی و فراهم‌سازی دسترسی عادلانه به خدمات ارتباطی در سراسر استان دنبال می‌شود.