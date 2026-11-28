لیگ حرفهای پاراتیراندازی؛ تیم سپاهان نوین اصفهان قهرمان شد
نخستین دوره مسابقات لیگ حرفهای پاراتیراندازی با معرفی تیمها و نفرات برتر به پایان رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، هفته پایانی نخستین دوره لیگ حرفهای پاراتیراندازی، گرامیداشت شهدا و جانبازان سرافراز میهن اسلامی، ۵ و ۶ آذر در سالن فدراسیون ورزشهای جانبازان و توانیابان برگزار شد، تیم سپاهان نوین اصفهان با ۷۳ امتیاز در جایگاه نخست ایستاد و قهرمان شد و تیمهای شهرداری دامغان با ۷۱ امتیاز و هیئت خراسان رضوی با ۶۹ امتیاز به ترتیب در ردههای دوم و سوم ایستادند.
نتایج بخش انفرادی به شرح زیر است:
ماده P۱ (تپانچه بادی آقایان):
مقام اول: سید محمد رضا میرشفیعی از تیم ایران زمین تهران
مقام دوم: رسول حجاریان از تیم سپاهان نوین اصفهان
مقام سوم: مصطفی خادم از تیم هیئت خراسان رضوی
ماده P۲ (تپانچه بادی بانوان):
مقام اول: نسرین شاهی از تیم هیئت خراسان رضوی
مقام دوم: فائزه احمدی از تیم شهرداری دامغان
مقام سوم: زهرا حاجی حسینی از تیم شهدای مازندران
ماده R۱ (تفنگ بادی ایستاده آقایان کلاس SH۱):
مقام اول: مسعود غریب خیرآبادی از تیم هیئت خراسان رضوی
مقام دوم: حمزه یزدانی از تیم سپاهان نوین اصفهان
مقام سوم: طه ترقی از تیم شهدای مازندران
ماده R۲ (تفنگ بادی ایستاده بانوان کلاس SH۱):
مقام اول: مهسا حاجی محمدی از تیم سپاهان نوین اصفهان
مقام دوم: یگانه جباری از تیم شهدای مازندران
مقام سوم: زهرا جعفری از تیم شهرداری دامغان
ماده R۴ (تفنگ بادی ایستاده مختلط کلاس SH۲):
مقام اول: محمد رضا امینی از تیم شهرداری دامغان
مقام دوم: مبینا مسلمی از تیم هیئت فارس
مقام سوم: مجید بابایی از تیم سپاهان نوین اصفهان