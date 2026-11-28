به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، در ۲۴ ساعت گذشته (در بازه ۵ تا ۶ آذر ۱۴۰۵) در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که بعدتر از سوی مراجع رسمی تکذیب شدند. در این گزارش، مروری داریم بر خبر‌هایی که طی یک شبانه‌روز گذشته تکذیب شده‌اند.



توئیتی به نقل از صفحه سید مجید موسوی، فرمانده نیروی هوافضای سپاه

پیگیری خبرگزاری فارس نشان می‌دهد، توییتی که به نقل از صفحه سید مجید موسوی، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران، منتشر شده، جعلی است.



ادعاهای مطرح شده درباره جمع شدن تجمعات شبانه

ادعاهای مطرح‌شده در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی درباره جمع شدن و توقف تجمعات شبانه، از سوی مجلس شورای اسلامی تکذیب شد.



ادعای حمله شیمیایی ایران به خاک اسرائیل و آمریکا

بنابر اعلام همشهری، کارشناسان اسرائیلی ادعا‌های نتانیاهو درباره حمله شیمیایی ایران به خاک اسرائیل و آمریکا را تکذیب کردند.



استفاده جنبش‌های حماس و جهاد اسلامی از یکی از ساختمان‌های بیمارستان الاهلی معمدانی در شهر غزه به عنوان مرکز بازجویی

جنبش مقاومت اسلامی حماس در بیانیه‌ای تاکید کرد: ادعای اخیر ارتش جنایتکار رژیم اشغالگر صهیونیستی مبنی بر استفاده جنبش‌های حماس و جهاد اسلامی از یکی از ساختمان‌های بیمارستان الاهلی «معمدانی» در شهر غزه به عنوان مرکز بازجویی، ادعایی مضحک و کاملاً بی‌اساس است که در چارچوب تحریکات مستمر علیه بیمارستان‌های نوار غزه و با هدف توجیه حمله به آنها در جریان جنگ نسل‌کشی علیه ملت فلسطین مطرح شده است.



تصویر غیرمستند از دیدار سفیر روسیه و مشاور امنیت ملی سودان جنوبی

رسانه ها تصویر غیرمستند از دیدار سفیر روسیه و مشاور امنیت ملی سودان جنوبی را تکذیب کردند.







