تیم فوتبال پالایش نفت آبادان در رقابت‌های لیگ دسته سوم باشگاه‌های کشور مقابل ایزی پایپ کاشان به برتری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ در هفته‌ی چهارم رقابت‌های لیگ دسته سوم فوتبال هفته چهارم رقابت‌های فوتبال لیگ دسته سوم باشگاه‌های کشور تیم پالایش نفت آبادان میزبان تیم ایزی پایپ کاشان بود که در پایان تیم پالایش نفت توانست رقیب خود ایزی پایپ کاشان را با نتیجه دو بر صفر شکست دهد و با ده امتیاز در صدر گروه خود قرار بگیرد.

در این دیدار علی آلبوعبید مهاجم گلزن این تیم در این بازی هر دو گل تیمش را به ثمر رساند.

امید شریفی نسب سرمربی پالایش نفت در پایان بازی ضمن تبریک این پیروزی به هواداران فوتبال، تاکید کرد که بازیکنانش باید قدر فرصت‌های بدست آمده را بدانند.