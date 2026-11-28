به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به گفته مقامات، بعد از ظهر جمعه نوک بال‌های ۲ هواپیمای شرکت «آمریکن ایرلاینز» در محوطه فرودگاه ملی رونالد ریگان واشنگتن به یکدیگر برخورد کرد، اما در این حادثه به کسی آسیبی نرسید.

بنا بر اعلام «اداره هوانوردی فدرال آمریکا»، کمی پس از ساعت ۵ عصر به وقت محلی، در حالیکه هر ۲ هواپیما در حال حرکت روی باند برای پرواز بودند، نوک بال پرواز شماره ۶۳۸ آمریکن ایرلاینز با بال پرواز شماره ۲۱۵۲ همین شرکت برخورد کرد.

شرکت هواپیمایی آمریکن ایرلاینز در بیانیه‌ای جداگانه اعلام کرد که هر ۲ هواپیما به محل اختصاصی خود بازگشتند و «به دلیل بازرسی توسط تیم تعمیر و نگهداری ما فعلا پرواز نخواهند کرد.»

اداره فرودگاه‌های متروپولیتن واشنگتن در بیانیه‌ای اعلام کرد که نیروی آتش‌نشانی و امداد به هر ۲ هواپیما رسیدگی کردند. این اداره همچنین اعلام کرد که این حادثه هیچ اختلالی در پرواز‌های دیگر ایجاد نکرده است.

در اوایل ماه جاری نیز ۲ مسافر در اثر برخورد نوک بال یک هواپیمای شرکت کوپا با دماغه یک هواپیمای باری یوپی‌اس در باند فرودگاه بین‌المللی میامی، دچار جراحات جزئی شدند.

همچنین در اوایل ماه اکتبر، نوک بال چپ یک هواپیمای شرکت دلتا به دم یک هواپیمای ایر کانادا در باند فرودگاه بین‌المللی لس‌آنجلس برخورد کرد. در این حادثه کسی دچار جراحت نشد.

فرودگاه رونالد ریگان سه باند دارد که یکی از آنها شلوغ‌ترین باند فرودگاه در آمریکا محسوب می‌شود و به دلیل موقعیت مکانی نزدیک کاخ سفید و کنگره، با حریم هوایی بسیار محدودی فعالیت می‌کند.

در ژانویه ۲۰۲۵، یک بالگرد نظامی ارتش آمریکا از نوع بلک هاوک در هوا با یک هواپیمای شرکت آمریکن ایرلاینز که قصد فرود در فرودگاه رونالد ریگان را داشت، برخورد کرد.

در این حادثه، همه ۶۴ سرنشین هواپیمای خطوط هوایی آمریکا به همراه سه سرباز سرنشین بالگرد کشته شدند.