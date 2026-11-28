به گزارش خبرگزاری صداوسیما، منابع فلسطینی با اعلام این خبر گزارش دادند که نیرو‌های رژیم اشغالگر صهیونیستی همچنان به تجاوز و جنایات خود علیه مردم فلسطین در نوار غزه ادامه می‌دهند و توافق آتش‌بس را در میان سکوت میانجیگران و ضامنان، نقض می‌کنند.

منابع محلی در جنوب نوار غزه گزارش دادند که در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به خیابان رشید در غرب رفح سه غیرنظامی شهید شدند.

همچنین ۲ غیرنظامی دیگر در بمباران منطقه مواسی در رفح توسط رژیم اسرائیل شهید شدند، در حالی که یک کودک در خیابان السکه در شرق خان یونس به ضرب گلوله نظامیان رژیم صهیونیستی زخمی شد.

اما در شمال نوار غزه، در پی حمله پهپادی ارتش تروریستی رژیم اسرائیل به یک وسیله نقلیه را در منطقه «بئر النعجه» در غرب اردوگاه پناهندگان جبالیا، یک غیرنظامی شهید و چند نفر دیگر زخمی شدند.

بر اساس این گزارش، ۲ غیرنظامی دیگر نیز در حملات دیگر رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف نوار غزه شهید شدند.

رژیم اسرائیل از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) جنگ علیه نوار غزه را آغاز کرد و در جریان این جنگ، مناطق مسکونی و زیرساخت‌های این باریکه به طور گسترده هدف حملات قرار گرفته‌اند. به رغم تلاش‌های بین‌المللی برای برقراری آتش‌بس و توقف درگیری‌ها، نوار غزه همچنان شاهد حملات ارتش رژیم اسرائیل و تیراندازی و گلوله‌باران در مناطق مختلف است.

در مقابل، گروه‌های فلسطینی بار‌ها رژیم اسرائیل را به نقض توافق‌های آتش‌بس و ادامه حملات علیه مناطق مختلف غزه متهم کرده‌اند. ادامه حملات در شرایطی است که نوار غزه با بحران شدید انسانی روبه‌رو است و محدودیت در ورود کمک‌های بشردوستانه و تخریب گسترده زیرساخت‌ها، شرایط زندگی فلسطینیان به ویژه آوارگان را دشوار کرده است.