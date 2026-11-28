یک سناتور آمریکایی از کنگره خواست تا بودجه جنگ تجاوزکارانه آمریکا علیه ایران را قطع و دونالد ترامپ رئیس‌جمهور این کشور را وادار به پایان دادن به این مناقشه کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، داک‌ورث در پیامی در شبکه‌های اجتماعی نوشت: دیگر زمان آن فرا رسیده است که کنگره بودجه این مناقشه را قطع و رئیس‌جمهور را مجبور به پایان دادن به آن کند.

این عضو دموکرات مجلس سنا از ایالت ایلینوی که در کمیته نیرو‌های مسلح سنا نیز عضویت دارد، افزود: از زمان آغاز جنگ غیرقانونی ترامپ علیه ایران، هر خانوار آمریکایی بیش از ۱۲۰۰ دلار هزینه اضافی بابت بنزین و گازوئیل متحمل شده است.

انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا که در روز ۱۲ آبان برگزار شد موجی را در خاک ایالات متحده راه انداخت و شکستی تاریخی برای حزب جمهوری‌خواه، شخص رئیس‌جمهوری آمریکا و نامزد‌های مورد حمایتش را رقم زد.

یکی از علل اصلی این شکست را می‌توان افزایش لجام‌گسیخته قیمت‌ها در آمریکا در نتیجه تهاجم این کشور به ایران، دانست. این امر مورد تایید سیاست‌مداران بلندپایه آمریکایی نیز بوده‌است.

جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه ۱۳ آبان پس از شکست حزبش در انتخابات میان‌دوره‌ای در شبکه اجتماعی «ایکس» اعلام کرد که دلیل باخت، جنگ علیه ایران است. همچنین با استناد به یک نظرسنجی، به طور ضمنی رابطه با رژیم اسرائیل را نیز از دلایل شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای توصیف کرد.