وزارت کشور عراق از همکاری مقامات ایران برای بازداشت و تحویل متهم اصلی قتل افسر ارشد پلیس عراق که پس از ارتکاب این جنایت به ایران فرار کرده بود، قدردانی کرد.

قدردانی عراق از ایران برای بازداشت و تحویل متهم به قتل یک افسر عراقی

قدردانی عراق از ایران برای بازداشت و تحویل متهم به قتل یک افسر عراقی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، وزارت کشور عراق اعلام کرد که «سمیر الحمدانی» متهم اصلی قتل «حسین الجابری» افسر اداره مبارزه با جرایم استان بصره پس از فرار به خاک ایران، با همکاری و هماهنگی مقام‌های ایرانی بازداشت و به عراق تحویل داده شد.

دفتر اطلاع‌رسانی وزارت کشور عراق در بیانیه‌ای افزود: «یاسر المالکی» وزیر کشور عراق پرونده قتل این افسر را به صورت مستقیم پیگیری کرد و با طرف ایرانی تماس‌ها و هماهنگی‌هایی برای تعقیب متهم فراری انجام داد و خواستار اتخاذ اقدامات لازم برای بازداشت و تحویل وی به عراق شد.

وزارت کشور عراق در این بیانیه از پاسخگویی مقامات ایرانی و همکاری آنان در انجام این عملیات و تسهیل روند بازداشت و تحویل متهم قدردانی کرد.

یاسر المالکی وزیر کشور عراق تاکید کرد که پیگیری این پرونده در راستای پاسداشت خون شهدای وزارت کشور و تثبیت اصل محاکمه افرادی است که نیرو‌های امنیتی را هدف قرار می‌دهند و حقوق شهدا و خانواده‌های آنان همچنان مورد توجه و پیگیری مستمر قرار دارد.

«حسین الجابری» افسر اداره مبارزه با جرایم استان بصره در جنوب عراق، ۳۱ مه ۲۰۲۶ (۱۰ خرداد ۱۴۰۵) در حمله مسلحانه‌ای مقابل منزل خود در منطقه الاصمعی جدید شهر بصره هدف گلوله قرار گرفت و جان باخت.

پس از این حادثه، وزارت کشور عراق با هماهنگی فرماندهی پلیس بصره، تیمی اطلاعاتی برای شناسایی عاملان تشکیل داد که با بررسی تصاویر دوربین‌های نظارتی و شواهد جنایی، شماری از افراد دخیل در این پرونده بازداشت شدند.

دادگاه جنایی بصره در آگوست ۲۰۲۶ (در مرداد ۱۴۰۵) حکم اعدام یکی از متهمان این پرونده را صادر کرد.

«سمیر الحمدانی» متهم اصلی این جنایت که به اتهاماتی از جمله قاچاق مواد مخدر و جعل ارز نیز تحت تعقیب قرار داشت، بلافاصله پس از ارتکاب قتل از عراق فرار کرد، اما سرانجام با پیگیری‌های اطلاعاتی و هماهنگی میان مقامات ایران و عراق بازداشت و برای رسیدگی قضایی به عراق بازگردانده شد.