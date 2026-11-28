به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ کرملین قصد دارد ناوگان دریایی خود را با پنج زیردریایی هسته‌ای جدید تا سال ۲۰۳۰ گسترش دهد.

ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، از یک زیردریایی جدید با نیروی محرکه هسته‌ای رونمایی کرد؛ زیردریایی که به گفته مسکو، نخستین نمونه مجهز به موشک‌های هایپرسونیک (مافوق‌صوت) روسی «زیرکن» است.

روس‌ها اعلام کرده‌اند که تا سال ۲۰۳۰، پنج زیردریایی هسته‌ای دیگر به ناوگان این کشور خواهند افزود.

زیردریایی‌های هسته‌ای بخش کلیدی بازدارندگی هسته‌ای روسیه هستند زیرا توانایی آنها برای عملیات مخفیانه در زیر آب، قابلیت حمله تلافی‌جویانه را در صورت حمله تضمین می‌کند.

پوتین گفت: نیروی دریایی روسیه تا سال ۲۰۳۰ پنج زیردریایی دیگر، از جمله سه کشتی از کلاس یاسن-ام، همان کلاس پرم، دریافت خواهد کرد.

او افزود که این زیردریایی‌ها می‌توانند در «هر نقطه از اقیانوس‌های جهان» عملیات انجام دهند و طیف وسیعی از موشک‌های کروز را حمل کنند.