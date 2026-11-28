رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت درپیامی فرارسیدن روز نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران را تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ سردار بهمن کارگر رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت درپیامی فرارسیدن روز نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران را تبریک گفت.

متن پیام به شرح زیر است:

هفتم آذر نقطه عطفی در تاریخ مجاهدت‌های نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در دوران دفاع مقدس است. سالروز حماسه جاودان دریادلانی از تبار ایمان، غیرت، شجاعت و ایثار که در آب‌های گرم خلیج فارس مقتدرانه ایستادند و با جانفشانی، امنیت و عزت این سرزمین را بیمه کردند و به پاس همین رشادت‌ها بود که با تأیید حضرت امام خمینی (ره)، هفتم آذر روز نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران نام‌گرفت.

امروز، این نیرو با تکیه بر توانمندی بومی، دانش جوانان متخصص و روحیه جهادی، به نیرویی راهبردی و مقتدر تبدیل شده و پرچم اقتدار ایران اسلامی را در دوردست‌ترین اقیانوس‌ها برافراشته و در عرصه امداد و نجات، دیپلماسی دریایی و مأموریت‌های بین‌المللی، چهره‌ای از صلح‌خواهی توأم با عزت را به نمایش گذاشته است.

یاد وخاطره دریادلان ناوشکن دنا که در بازگشت از رزمایش صلح و دوستی، هدف حمله ناجوانمردانه و بزدلانه دشمن آمریکایی قرار گرفتند و جمعی از کارکنان غیورش به فیض عظیم شهادت نائل و در دل امواج جاودانه شدند، هیچگاه از اذهان پاک نشده و تا ابد استیصال و درماندگی دشمن در برابر ملتی که در مکتب عاشورا درس هیهات منا الذله را مشق نموده است جاودان خواهد ماند. خون پاک دریادلان دنا، همچون خون شهیدان ناوچه پیکان، درخت تنومند مقاومت را آبیاری کرد و به عنوان سندی گویا از حقانیت جمهوری اسلامی ایران و مظلومیت ملت ما در برابر زیاده‌خواهی نظام سلطه ثبت گردید.

اینجانب ضمن نکوداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر آن نیرو، فرا رسیدن هفتم آذر روز نیروی دریایی ارتش قهرمان را به یکایک فرماندهان و کارکنان عزیز و گرانمایه این نیرو تبریک عرض نموده و توفیق روز افزون ایشان را در صیانت از آرمان‌های مقدس امامین انقلاب اسلامی (ره) تحت توجهات حضرت ولیعصر (عج) و منویات حکیمانه فرماندهی معظم کل قوا حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای (مد ظله العالی) از درگاه خداوند سبحان مسئلت می‌نمایم.

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت

سرتیپ بسیجی دکتر بهمن کارگر