به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما؛ براساس پیش بینی سازمان هواشناسی از فردا یکشنبه با ورود سامانه بارشی به شمال غرب کشور ابرناکی و بارش باران و برف در مناطقی از شمال غرب و غرب آغاز می‌شود.

دوشنبه گستره فعالیت سامانه کل نوار غربی کشور و همچنین دامنه‌های جنوبی البرز و غرب اصفهان و قم را در برخواهد گرفت.

همچنین با نفوذ جریانات شمالی به غرب سواحل دریای خزر در شرق اردبیل و گیلان نیز ابرناکی و بارش همراه با وزش باد شمالی و کاهش دما رخ می‌دهد.

سه‌شنبه فعالیت سامانه در این مناطق تقویت می‌شود و به غرب مازندران و فارس نیز گسترش می‌یابد.

چهارشنبه ضمن تشدید بارش در غرب کشور، علاوه بر مناطق یاد شده در مناطق از جنوب، شمال شرق و برخی مناطق مرکزی کشور بارش ادامه خواهد داشت.

همچنین از امروز تا صبح دوشنبه در شهر‌های صنعتی و پرجمعیت واقع در دامنه‌های جنوبی البرز و مرکز کشور تجمع آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا انتظار می‌رود.