برنامه «با ایرانیاران» با روایت خاطرات و تجربه‌های شنوندگان از عشق و نقش مادران در زندگی و نمایش رادیویی «خانه ملت» با محوریت رویداد‌های تاریخی تابستان ۱۲۹۹ و ناآرامی‌های آذربایجان، از رادیو ایران و نمایش پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه «با ایرانیاران» رادیو ایران با موضوع «مادر؛ قصه‌ای که در زندگی ما ادامه دارد»، میزبان روایت‌ها، خاطرات و تجربه‌های شنوندگان از عشق و نقش مادران در زندگی، خانواده و جامعه خواهد بود.

این برنامه از ۷ تا ۱۱ آذر به مناسبت فرا رسیدن ولادت حضرت زهرا (س) روز مادر و روز زن، با موضوع محوری «مادر، قصه‌ای که در زندگی ما ادامه دارد»، از مخاطبان دعوت می‌کند تا روایتگر قصه‌های مادرانه، خاطرات ماندگار، تجربه‌های زیسته و تاثیر مادران در شکل‌گیری شخصیت افراد و هویت خانواده باشند.

در این هفته، از مادران دیروز تا مادران امروز گفته می‌شود، از عشق و فداکاری‌های مادرانه تا خاطرات کودکی و نقش مادر در ساختن فردا.

همچنین هم‌زمان با روز نیروی دریایی، شنبه ۷ آذر، روایت مادران و خانواده‌های دریادلان، چشم‌انتظاری‌ها و افتخار‌های آنان شنیده می‌شود.

چهارشنبه ۱۱ آذر و به مناسبت سالروز شهادت میرزا کوچک‌خان جنگلی نیز نقش مادران در پرورش فرزندان شجاع و تاثیرگذار و جایگاه زنان و مادران گیلانی در حفظ هویت فرهنگی و تاریخی سرزمین‌مان مورد توجه قرار می‌گیرد.

«با ایرانیاران» در قالب گزارش، مصاحبه، خاطره‌گویی، روایت مستند، بخش نمایشی و بسته‌های صوتی، میزبان قصه‌های شنیدنی مخاطبان خواهد بود، روایت‌هایی که لزوماً به مادران نام‌آشنا محدود نمی‌شوند و گاه قصه یک مادر معمولی، می‌تواند شنیدنی‌ترین روایت باشد.

علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را از طریق پیام‌رسان بله به شماره ۰۹۹۰۴۰۵۵۵۹۰ ارسال کنند.

نمایش رادیویی «خانه ملت» با محوریت رویداد‌های تاریخی تابستان ۱۲۹۹ و ناآرامی‌های آذربایجان، از رادیو نمایش پخش می شود.

این نمایش داستان روز‌هایی را روایت می‌کند که قدرت‌طلبی اسماعیل‌آقا و ناامنی در شهر‌های آذربایجان، مشروطه‌خواهان را در جست‌وجوی رهبری برای تغییر سرنوشت مردم قرار می‌دهد، روایتی که با مطرح شدن نام شیخ محمد خیابانی، مخاطبان را به مقطعی حساس از تاریخ معاصر ایران می‌برد.

سردبیری این اثر ایوب آقاخانی، کارگردانی آن بر عهده مینو جبارزاده و نویسندگی آن علی مست علی است. مهدی نمینی‌مقدم، سیما خوش‌چشم، مجید حمزه، بهادر ابراهیمی، محمد پورحسن، مهرخ افضلی، احمد لشینی، صفا آقاجانی، فرشید صمدی‌پور، معصومه عزیزمحمدی، محمد شریفی‌مقدم، شیما جانقربان و فریبا طاهری، از هنرمندان این نمایش رادیویی هستند.

نمایش رادیویی «خانه ملت» از امروز ساعت ۰۳:۰۰ بامداد پخش و همان روز ساعت‌های ۱۱:۰۰، ۱۷:۳۰ و ۲۳:۰۰، بازپخش می شود.