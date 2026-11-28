به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ تدروس آدهانوم گبریسوس مدیرکل سازمان جهانی بهداشت کشته شدن دو کارمند سازمان «پزشکان بدون مرز» در جریان حمله ٰرژیم صهیونیستی به غزه را شنیع و غیرقابل قبول خواند و این حملات را محکوم کرد.

او گفت: نظامیان اسرائیل برای چندمین بار و با نقض همه قواعد بین الملل، به کسانی که برای نجات جان دیگران، جان خود را به خطر می اندازند، تیراندازی می کنند و آنها را به قتل می رسانند.

آژانس امدادرسانی و کاریابی سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی (آنروا) هم چندی پیش اعلام کرد یک کارمند این سازمان در حمله رژیم صهیونیستی به نوار غزه کشته شد و سه نفر دیگر زخمی شدند.

کریستین ساندرز کمیسر عالی موقت آنروا اعلام کرد که شمار کارکنان آنروا و سازمان هایی که از فعالیت هایی حمایت می کردند و از زمان آغاز جنگ رژیم صهیونیستی علیه غزه کشته شدند، به ۳۹۷ نفر رسیدند.

در حملات هوایی ارتش رژیم صهیونیستی نیز به مناطق مختلف غزه هشت غیر نظامی شهید و ۲۸ نفر زخمی شدند

منابع محلی در جنوب نوار غزه گزارش دادند که در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به خیابان رشید در غرب رفح سه غیرنظامی شهید شدند. همچنین ۲ غیرنظامی دیگر در بمباران منطقه مواسی در رفح توسط رژیم صهیونیستی شهید شدند، در حالی که یک کودک در خیابان السکه در شرق خان یونس به ضرب گلوله نظامیان رژیم صهیونیستی زخمی شد.

اما در شمال نوار غزه، در پی حمله پهپادی ارتش تروریستی رژیم صهیونی به یک وسیله نقلیه را در منطقه «بئر النعجه» در غرب اردوگاه پناهندگان جبالیا، یک غیرنظامی شهید و چند نفر دیگر زخمی شدند.

بر اساس این گزارش، ۲ غیرنظامی دیگر نیز در حملات دیگر رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف نوار غزه شهید شدند.

منابع فلسطینی با اعلام این خبر گزارش دادند که نیروهای رژیم اشغالگر صهیونیستی همچنان به تجاوز و جنایات خود علیه مردم فلسطین در نوار غزه ادامه می دهند و توافق آتش بس را در میان سکوت میانجی گران ، نقض می کنند.