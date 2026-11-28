شرکت هواپیمایی نورس آتلانتیک از تصمیم خود برای اعلام ورشکستگی واحد عملیاتی این شرکت خبر داده و با توقف فروش بلیت، تمامی پرواز‌های خود را لغو کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ این شرکت هواپیمایی اروپایی اعلام کرد به دلیل ناتوانی در تأمین منابع مالی مورد نیاز برای پوشش نقدینگی کوتاه مدت، درخواست اعلام ورشکستگی واحد عملیاتی اصلی خود در نروژ را به دادگاه منطقه ای آگر ارائه خواهد کرد.

این اتفاق در حالی رخ می دهد که افزایش شدید قیمت سوخت هواپیما، به ویژه برای شرکت هایی که از ابزارهای پوشش ریسک نوسانات قیمت استفاده نکرده اند، فشار زیادی بر صنعت هوانوردی اروپا وارد کرده است.

با این تصمیم، نورس آتلانتیک دومین شرکت هواپیمایی اروپایی در سال جاری میلادی خواهد بود که وارد روند ورشکستگی می شود؛ پیش از این شرکت لتونیایی «ایر بالتیک» نیز با چنین وضعیتی مواجه شده بود.

ورشکستگی این شرکت در شرایطی رخ می دهد که صنعت هوانوردی اروپا به دلیل پیامده ای جنگ علیه ایران و افزایش قیمت سوخت و هزینه های عملیاتی با فشارهای فزاینده ای روبه رو است.