وزیر خارجه ترکیه اعلام کرد؛
تلاش ترکیه برای کمک به موفقیت مذاکرات ایران و آمریکا
هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه، از بررسی آخرین تحولات مربوط به مذاکرات ایران و آمریکا و راهکارهای کمک به موفقیت این گفتوگوها در نشست کمیته راهبردی سیاسی و دفاعی پیمان سه جانبه دفاعی خبر داد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما
؛ از آنکارا، هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه، از بررسی آخرین تحولات مربوط به مذاکرات ایران و آمریکا و راهکارهای کمک به موفقیت این گفتوگوها در نشست کمیته راهبردی سیاسی و دفاعی پیمان سه جانبه دفاعی خبر داد.
فیدان گفت: در این نشست درباره تحولات جاری در منطقه خلیج فارس و روند مذاکرات میان ایران و آمریکا گفتوگو کردیم.
وزیر امور خارجه ترکیه افزود حاضران در این نشست همچنین چالشهای پیشروی عربستان سعودی، تهدیدهای ناشی از این چالشها و چگونگی تحول آنها را مورد بررسی قرار دادند.
فیدان تأکید کرد که اعضای نشست درباره مسیر احتمالی مذاکرات تهران و واشنگتن و چگونگی کمک به دستیابی به نتیجهای مثبت در این مذاکرات نیز تبادل نظر کردند.