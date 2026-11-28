وزیر خارجه ترکیه اعلام کرد؛

تلاش ترکیه برای کمک به موفقیت مذاکرات ایران و آمریکا

هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه، از بررسی آخرین تحولات مربوط به مذاکرات ایران و آمریکا و راهکار‌های کمک به موفقیت این گفت‌و‌گو‌ها در نشست کمیته راهبردی سیاسی و دفاعی پیمان سه جانبه دفاعی خبر داد.