به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ همزمان با ولادت حضرت فاطمه زهرا (س)، مراسم بزرگداشت سی‌وهشتمین سالروز تولد شهید بصیر جنگ تحمیلی سوم، امیرحسین سامعی در بهشت زهرای تهران برگزار می‌شود. این مراسم با حضور جمعی از خانواده‌های معظم شهدا و دانشجویان دوشنبه ۹ آذر سال ۱۴۰۵ از ساعت ۱۵:۳۰ در قطعه ۴۲ گلزار شهدای بهشت زهرا (س) برگزار می‌شود.

امیرحسین سامعی ۹ آذر ۱۳۶۷ در شمیران به دنیا آمد. او ۳۷ ساله، مجرد و دارای مدرک کارشناسی ارشد حقوق و نابینا بود که در جنگ تحمیلی سوم در محله میدان رسالت بر اثر اصابت بمب به منزلش ۱۸ اسفند سال ۱۴۰۴ به شهادت رسید و پیکر مطهرش در قطعه ۴۲ گلزار شهدای بهشت زهرای تهران به خاک سپرده شد.