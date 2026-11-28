مردم پاکدشت در دویست‌وهفتادودومین شب از بعثت مردمی امت، با حضور در میدان معلم شهید امام خامنه‌ای، بار دیگر بر وحدت، همبستگی و ایستادگی در مسیر آرمان‌های انقلاب اسلامی تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در دویست و هفتاد و دومین اجتماع شبانه ملت مبعوث در شهرستان پاکدشت، شرکت‌کنندگان ضمن تجلیل از ارکان نظام و نیروهای مسلح، بر پیوند عمیق میان ملت و ارتش تأکید کردند.

در این اجتماع که در میدان معلم شهید امام خامنه‌ای برگزار شد، مردم پاکدشت ضمن قدردانی از رشادت‌های نیروهای مسلح، به‌ویژه نیروی دریایی شجاع و مقتدر، بر پشتیبانی بی‌دریغ خود از فرزندان قهرمان وطن در این نیروی راهبردی تأکید کردند.