روز نخست مسابقات جام جهانی اسنوکر عمان در بخش تیمی برای تیم‌های اول و دوم ایران با کسب ۴ برد و قطعی شدن صعود از مرحله گروهی همراه بود.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، رقابت های جام جهانی اسنوکر عمان از جمعه (۶ آذر) وارد بخش تیمی شد.

ایران با ٢ تیم یک و دو وارد این بخش از مسابقات شد؛ علی قره گوزلو و امیر سرخوش در ترکیب تیم ایران یک قرار گرفتند و در ترکیب تیم ایران ۲ هم مجید قره گوزلو، سیاوش مزینی و آرمان دیناروند حضور دارند.

بر اساس گروه بندی انجام شده، تیم ایران ۲ در گروه A و تیم ایران یک در گروه D مسابقات قرار گرفت.

هر یک از این دو تیم جمعه و در روز نخست بخش تیمی جام جهانی عمان، ۲ دیدار در مرحله گروهی برگزار کردند و در هر دو دیدار پیروز شدند.

نتیجه تیم‌های ایران در بخش تیمی به این شرح است:

گروه A

ایران (٢) ٣ - بنگلادش یک

ایران (۲) ۳ - عمان (یک) صفر

گروه D

ایران (یک) ۳ - هند (۲) صفر

ایران (یک) ۳ - افغانستان صفر

امروز، شنبه (٧ آذر) دیدار‌های سوم و پایانی تیم‌های ایران در مرحله گروهی برگزار می شود و طبق برنامه تیم ایران (٢) به مصاف پاکستان می‌رود و ایران یک با عراق رو‌به‌رو می‌شود.

این دیدار‌ها در شرایطی برگزار می‌شود که صعود تیم‌های ایران از مرحله گروهی و حضور در مرحله یک چهارم نهایی قطعی شده است.