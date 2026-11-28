مردم ولایتمدار شهرستان پیشوا در دویست‌وهفتادودومین شب از اجتماعات مردمی، با حضور در میدان شهید چمران، بار دیگر بر وحدت، همبستگی و ایستادگی در مسیر آرمان‌های انقلاب اسلامی تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، میدان شهید چمران پیشوا شامگاه امشب میزبان شهروندانی از اقشار مختلف مردم بود که با حضور در این اجتماع شبانه، جلوه‌ای از همدلی و همراهی خود را به نمایش گذاشتند.

شرکت‌کنندگان در این گردهمایی با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام و اتحاد ملی، حضور مستمر مردم در صحنه را نشانه‌ای از مسئولیت‌پذیری اجتماعی و پایبندی به ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب اسلامی دانستند.

اجتماعات شبانه مردم پیشوا در میدان شهید چمران، اکنون در دویست‌وهفتادودومین شب خود، به نمادی از استمرار حضور و همراهی مردم این شهرستان تبدیل شده است.